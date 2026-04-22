สภาดีเดย์สส.ซื้อข้าวกินเอง! "หมอวรงค์" รับบทรีวิวเมนู "จูรี" บอกต้องซื้อเองอาชีพอื่นก็ซื้อกินเองได้

หมดยุคข้าวฟรี! สภาดีเดย์ สส.ควักกระเป๋าซื้อข้าวกินเอง ด้าน ‘หมอวรงค์’ รับบทรีวิวมีเมนูอะไรบ้าง "จูรี" บอกต้องซื้อเองอาชีพอื่นก็ซื้อข้าวกินเองได้ ปชป.พร้อมหนุน
เมื่อวันที่ (22 เมษายน) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นวันแรกที่ สส.จะต้องจ่ายเงินซื้ออาหารรับประทานเอง ภายหลังก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมือง ถึงแนวทางการปฏิรูปสวัสดิการ สส. โดยมีมติเอกฉันท์ให้ สส.จ่ายเงินซื้ออาหารรับประทานเอง ตั้งแต่วันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดจุดจำหน่ายอาหารแทนการจัดเลี้ยงฟรี
โดยบรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.ที่อยู่ข้างห้องประชุมพระสุริยัน หรือห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการออกร้านอาหาร โดยบริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ เดียวกับผู้ใช้บริการพื้นที่ศูนย์อาหาร ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาจำหน่ายอาหารให้ สส.โดย สส.จะต้องแลกการ์ดคูปองที่ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือใช้การจ่ายแบบพร็อมเพย์ ซึ่งอาหารที่มาออกร้าน อาทิ ข้าวซอย ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ไก่ฉีดและน้ำพริกกากหมู ข้าวราดแกง ข้าวหมกไก่อิสลาม ขนมเบื้อง ลูกชิ้นปิ้ง กรีกโยเกิร์ต กาแฟสด เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ต่างๆ
ทั้งนี้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์คลิปวีดิโอรีวิวห้องอาหารของ สส. ระบุว่า วันนี้เป็นวันแรก ที่ สส.ซื้ออาหารเอง จากเดิมที่กินฟรี พร้อมแนะนำร้านอาหารต่างๆ ที่มาออกร้านขายอาหารให้ สส. ซึ่งมีร้านอาหารมาจำหน่ายจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.เปลี่ยนไป ทำให้ สส.ซื้อออาหารทานเองเหมือนประชาชนทั่วไป และราคานั้น ตนก็เชื่อว่า ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมาก
เช่นเดียวกับ นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์คลิปวีดิโอบรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.พร้อมข้อความระบุว่า อาชีพอื่นเขาซื้อข้าวกินได้ อาชีพนี้ก็ต้องซื้อกินเองได้เช่นกัน พวกเราชาวประชาธิปัตย์ ยินดีร่วมเซฟภาษีของประชาชน