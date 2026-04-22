"จุลพันธ์" มอบเครื่องมือทำมาหากิน "เรียนได้งบ จบได้งาน" หนุนแรงงานนอกระบบสร้างรายได้

รมว.แรงงานเป็ฯประธานมอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ตามโครงการ "เรียนได้งบ จบได้งาน" ติดอาวุธทักษะแรงงานนอกระบบหลังผ่านการอบรม มุ่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
วันที่ 22 เม.ย. 2569 เวลา 10.00 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ในโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร DSD กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานว่ารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือ ‘ชุดเครื่องมือทำมาหากิน’ ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องมือทุกท่าน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำด้วยว่า นโยบายของรัฐบาลในด้านสังคมและสวัสดิการ ที่ต้องการยกระดับทุนมนุษย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ผมได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต การดูแลแรงงานที่ประสบกับภาวะวิกฤตในปัจจุบัน ควบคู่กับการพิจารณาหามาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่งเสริมให้ได้มีอาชีพ มีเงิน มีรายได้ และได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานที่เป็นธรรม สอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยการดำรงชีวิต รวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
การมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่ออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ แต่ยังเป็นการต่อยอดโอกาส ให้พี่น้องประชาชนสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับ ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
“โอกาสนี้ ผมขอชื่นชมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน และขอให้เร่งขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงาน ‘Upskill Reskill เรียนได้งบ จบได้งาน’ พัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้พี่น้องคนไทยมีทักษะ มีมาตรฐานระดับสากล สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานของเราในปัจจุบัน” นายจุลพันธ์กล่าว
สำหรับโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้วางเป้าหมายฝึกอบรมทั่วประเทศจำนวน 35,000 คน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 22,866 คน ส่งผลมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.38 และมีรายได้เฉลี่ย 15,181 บาท ต่อคนต่อเดือน ก่อให้เกิดรายได้รวมของประเทศเพิ่มขึ้น 347,128,746 บาท ส่วนของวันนี้ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ที่วางเป้าหมายไว้จำนวน 900 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 - เมษายน 2569 ดำเนินการไป 237 คน ซึ่งมีการมอบเครื่องมือทำมาหากิน จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 70 คน ให้แก่การฝึกอบรมหลักสูตรการทำร้านอาหารเดลิเวอรี จำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟู้ด จำนวน 3 รุ่น โดยชุดเครื่องมือที่มอบให้ประกอบด้วย ชุดเตาแก๊สแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ ชุดเตาปิ้งย่างแบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์ และหม้อทอดไร้น้ำมันไฟฟ้า แต่ละชุดราคาจะไม่เกิน 4,000 บาท ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้