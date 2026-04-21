“ผบ.ทบ.” ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ ย้ำคุมเข้มมาตรฐานฝึก–ดูแลสุขภาพรอบด้าน

“ผบ.ทบ.” ลงพื้นที่ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ใน กทม. ย้ำทุกหน่วยต้องยึดมาตรฐานการฝึกกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ควบคู่ดูแลสุขภาพกาย–ใจ พร้อมเปิดช่องทางให้ครอบครัวติดตามความเป็นอยู่ สร้างความมั่นใจดูแลทหารใหม่ตั้งแต่วันแรก
วันนี้( 21 เม.ย.2569 )พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กรมการขนส่งทหารบก เขตบางเขน และ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจความพร้อมการเตรียมการรับทหารใหม่ ทั้งระบบการฝึก อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และมาตรการดูแลสุขภาพของทหารใหม่ในระหว่างการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก รวมถึงพบปะกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลทหารใหม่เป็นไปอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน
ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกดำรงการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านโภชนาการ การพักผ่อน และการติดตามสุขภาพรายบุคคล โดยให้มีหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
ทั้งนี้ การฝึกทหารใหม่มิใช่เพียงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย แต่เป็นการพัฒากำลังพลให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในอนาคต
นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าหน่วย พร้อมจัดช่องทางให้ครอบครัวสามารถติดต่อสอบถามและติดตามความเป็นอยู่ของบุตรหลานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก