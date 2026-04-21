สส.กธ.รดน้ำขอพร "ธรรมนัส-นฤมล" ลุยทำงานเพื่อปชช.แม้ไม่เป็นรบ. ชู มหกรรมดนตรี-กีฬากระตุ้นท่องเที่ยว

“สส.กล้าธรรม” รวมพลังรดน้ำดำหัวขอพร “ธรรมนัส-นฤมล“ ย้ำ แม้ไม่เป็นรัฐบาลยังเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนเต็มที่ ชู ‘มหกรรมดนตรี-กีฬา’ กระตุ้นท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมอวยพรสมาชิกพรรคและประชาชนให้มีความสุขตลอดปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ (21 เมษายน 2569) เวลา 18.00 น. พรรคกล้าธรรม นำโดยคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกพรรค เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ นายอัครา พรหมเผ่า สส.พะเยา, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา, จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ สส.ฉะเชิงเทรา, นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี, นายจำลอง ภูนวนทา สส.กาฬสินธุ์, นายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา, นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่, นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ รวมถึง สส.นราธิวาส ได้แก่ นายลุตฟี หะยีอีแต, นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และนายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน
นอกจากนี้ ยังมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค, นางมุกดา พงษ์สมบัติ อดีต สส.ขอนแก่น และนางอนุรักษ์ บุญศล อดีต สส.สกลนคร เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรค รวมถึง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอวยพรตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย พร้อมยืนยันว่า ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ จะอยู่เคียงข้างครอบครัวพรรคกล้าธรรมทุกคน แม้พรรคจะไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ยังคงมีฐานสนับสนุนและความผูกพันจากประชาชนทั่วประเทศ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาพบอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังมีต่อพรรค พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ โดยใช้ “มหกรรมดนตรี” เป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจุดเด่นให้จังหวัดพะเยา จนกลายเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปี ทั้งช่วงสงกรานต์และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน และการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อสร้างชื่อเสียงและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ร.อ.ธรรมนัส ย้ำว่า ไม่ว่าพรรคจะอยู่ในสถานะรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ก็สามารถทำงานช่วยเหลือประชาชนได้ ผ่านเครือข่ายของพรรค โดยเตรียมจัดโครงสร้างการทำงานในระดับภูมิภาค เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในช่วงท้าย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวอวยพรให้สมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนทุกคนประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการทำงาน และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภัย พร้อมอวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิม ขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ทุกคน