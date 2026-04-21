มหาดไทย จัดงบเกือบ 20 ล้าน "พัฒนาเว็บไซต์ ประจำ 76 จังหวัด" หลังใช้ตามโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ นานกว่า 8 ปี

มหาดไทย จัดงบเกือบ 20 ล้าน "พัฒนาเว็บไซต์ ประจำ 76 จังหวัด" หลังให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ นานกว่า 8 ปี เน้นระบบ E-mail และระบบ Web Hosting ที่ล้าสมัย สนองนโยบายปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีคลาวด์
วันนี้ (21 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เตรียมจะใช้งบประมาณเกือบ 20 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด
ตามโครงการค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม และทดแทน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โครงการดังกล่าว ได้รับจัดสรรให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินรวม 19.4 ล้านบาท
ซึ่ง TOR ของโครงการ ระบุว่า เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สําคัญ ได้แก่ ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบให้บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) สําหรับสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด
"สป.มท.ให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 หลังจากใช้งานนานกว่า 8 ปี ส่งผลให้เทคโนโลยีและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิดความล้าสมัย และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ก่อให้เกิดปัญหาและข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล"
TOR ตอนหนึ่งระบุว่า เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ล้าสมัย ไม่สามารถปรับปรุง หรือติดตั้งแพตช์ความปลอดภัย (Security Patch) ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้
ทําให้เกิดช่องโหว่ ที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งขัดต่อแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันอาจนําไปสู่การรั่วไหลหรือความเสียหาย ของข้อมูลราชการที่สําคัญและกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
โครงการ ที่ใช้งบประมาณเกือบ 20 ล้านบาทดังกล่าว เป็นการปรับการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมระบบสู่เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้แก่หน่วยงาน.