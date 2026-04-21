"ชาดา" แจงเงินส่วนตัวให้คนแก่เป็นสิทธิ์ชอบธรรม ขออภัย "ไอซ์" หากมีแฟนแล้ว หลังแซว "อยากรวยมาเป็นแฟนพี่"

สส.อุทัยฯ แจงปมแจกเงินผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์ บอกเป็นเงินส่วนตัว ถือเป็นสิทธิ์ชอบธรรม เหตุไม่ได้แจกช่วงหาเสียง ขออภัย ’รักชนก‘ หากมีแฟนแล้ว หลังโพสต์แซว ”อยากรวยต้องมาเป็นแฟนพี่“ เผยสเปกกว้าง “ขอคนที่รักเรา”
วันนี้ (21 เม.ย. 69) ที่พรรคภูมิใจไทย นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ สส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีภาพปรากฏการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าเรื่องแจกเงิน ก็แจกคนแก่ไม่กี่คนตาม อบต. ถือว่าเป็นธรรมเนียมของไทย ซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ตนก็แจกแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ไม่เคยมีการแจก รวมถึงการมาแจกช่วงนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกตั้งแล้วเพราะมีคนแก่ไม่กี่คน ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์คนก็ไม่ได้มาเยอะทั้งตำบล ถือว่าเป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่ และตนก็มีสิทธิ์ชอบธรรม ใครมีเงินก็แจกได้ โดยเงินที่นำมาแจกก็เป็นเงินเดือนของตน
ส่วนกรณีของ นางสาว รักชนก ศรีนอก สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตนแค่หยอกล้อเล่นไม่ได้คิดอะไร ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเจ้าตัวมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่ หากไปพูดก็จะดูไม่ดี แต่ตนเองโสด ซึ่งไม่รู้ว่าเขาโสดหรือไม่ แต่ถ้าไม่โสดก็ขอโทษด้วย ถือเป็นการหยอกล้อตามประสานักการเมืองด้วยกัน
นาย ชาดา กล่าวต่อว่า สำหรับความสัมพันธ์ของตนกับ นางสาว รักชนก รู้จักกันในฐานะ สส. และทำงานด้วยกันในกรรมาธิการต่าง ๆ
ส่วนหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวไป มีการพูดคุยกับ นางสาว รักชนก นอกรอบหรือไม่ นาย ชาดา กล่าวว่า เมื่อโพสต์แล้วทุกอย่างก็จบไป แต่ยังไม่เจอกันแค่นั้นเอง
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า สเปกของ นาย ชาดา เป็นอย่างไร นาย ชาดา ตอบเพียงว่า “สเปกกว้าง”
ส่วนที่ นางสาว รักชนก ถือว่าตรงสเปกหรือไม่ นาย ชาดา ปฏิเสธ บอกว่า “พูดแบบนี้ไม่ได้ แต่ตอนนี้สเปกกว้าง ขอแค่ให้รักเราก็พอ เขาบอกว่าให้รักคนที่รักเรา อย่าไปรักคนที่เรารัก“
เมื่อถามถึงปัญหาสุขภาพที่ก่อนหน้าบอกว่าจะอยู่ไม่ถึงปี 70 นาย ชาดา ระบุว่า ตนมีปัญหาที่กระดูกคอ เป็นมาหลายเดือนแล้ว เกือบปีกว่า ซึ่งทรมานมาก และมีหินปูนในหูเวลานอนก็ลุกไม่ได้ ไม่สามารถประคองตัวได้ ตอนนี้ก็กำลังทำกายภาพบำบัดอยู่ ก็ค่อย ๆ ดีขึ้น
เมื่อถามว่าจะมีผลต่อการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ นาย ชาดา ยืนยันว่าไม่กระทบ เพราะเวลาที่ตนไปลงพื้นที่เจอกับประชาชนก็เผลอลืมทุกทีว่าคอมีปัญหา และบางทีก็เผลอไปรำกับพวกเขา เพราะเป็นช่วงที่มีความสุขที่ได้อยู่กับประชาชน แต่คาดว่าใช้เวลาสัก 2 - 3 เดือน อาการก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
นาย ชาดา ยังระบุอีกว่า เมื่อวานซืนตนซ้อนรถจักรยานยนต์ จังหวะที่ก้าวลง ปรากฏว่าลื่นเท้าไปฟาดกับรถจักรยานยนต์จนต้องถอดเล็บ ซึ่งช่วงนี้ลักขณาราศีอาจจะไม่ค่อยดี
ทั้งนี้ นาย ชาดา กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล และคนไทยทุกคน ในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง