พรรคส้มยันเปิดตัวชิงผู้ว่ากทม.ต้นพ.ค. แต่อุบส่งใคร โวตัวเลือกดีที่สุดแก้โกง-ดันกม.มีอำนาจเต็ม

“เท้ง” เผย ปชน.ดีเดย์เปิดตัว “ผู้ว่าฯ กทม.”ต้น พ.ค.นี้แน่ แต่ยังอุบส่งใคร ยันเชื่อมั่นทีมของพรรค เป็นตัวเลือกดีที่สุดในสนามเมืองหลวง แก้ปัญหาคอร์รัปชัน-ดันกฎหมายมีอำนาจเต็ม
เมื่อวันที่ (21 เม.ย. 2569) เวลา 14.00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน มีการประชุม สส.ประชาชน ประจำสัปดาห์ โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการวางตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่ กกต.เปิดรับสมัครช่วงเดือน มิ.ย.นี้ ว่า สำหรับความเคลื่อนไหวในสนามการเลือกตั้ง กทม.นั้น ช่วงต้น พ.ค.นี้ พรรคประชาชนจะเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. โดยก็พอทราบวันที่ แต่ขอเผื่อวันไว้หน่อยเผื่อเลื่อน อย่างไรก็ดีจะเปิดตัวช่วงต้น พ.ค.อย่างแน่นอน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับตัวแทนผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค เชื่อว่าจะเป็นตัวเลือกดีสุด ที่เชื่อมั่นแบบนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใน กทม. มีหลายเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการเสนอกฎหมายให้ผู้ว่าฯมีอำนาจแท้จริง ต้องใช้เสียง สก. และ สส.ที่เข้มแข็ง ผลักดันให้ทำได้จริง
นายณัฐพงษ์ ยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหา แต่สุดท้ายแล้วตัวนายกฯ หรือผู้บริหารเองแม้ตั้งใจอันดี แต่ต้องยอมประนีประนอมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ถึงจะเปลี่ยนผ่านงบประมาณได้ ต้องเอางบประมาณไปหารกับสมาชิกสภา โดยที่ผ่านมาเราอาจเห็นปัญหางบประมาณของ กทม. เช่น ลู่วิ่งที่แพง ถ้าเราไม่ได้เสียง สก. หรือเสียงผู้บริหารเข้มแข็ง จะถูกการเมืองต่อรองตลอด
“ผมเชื่อมั่นในทีมของพรรคประชาชนเช่นเดียวกันว่า เราพร้อมเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ กทม. เป็นทีมเข้มแข็ง สก.ทำงาน ไม่รับเงินทอนแน่นอน ถ้ามีเราพร้อมตรวจสอบคนของเราเช่นกัน ซึ่งคน กทม.คาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้” นายณัฐพงษ์ กล่าว