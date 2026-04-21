“เท้ง” ซัดป.ป.ช.บิดเบือนกลไกทำลายสส.เสนอกม.แต่อุ้ม “ศักดิ์สยาม” กระทบรบ. ชี้ศาลให้ความเป็นธรรมก็ไม่เปลี่ยนกก.บห.

หน.พรรคส้ม ตั้งคำถามป.ป.ช.ส่ออุ้มคดี “ศักดิ์สยาม” แต่สส.เสนอกม.อย่างถูกต้องกลับดำเนินการอีกแบบ เตือนบิดเบือนกลไกทำลายฝั่งตรงข้าม จะบ่อนทำลายตัวรบ.เอง ย้ำหาก 24 เม.ย.ศาลให้ความเป็นธรรม ก็ไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนตัวกก.บห. เว้น “ศรายุทธิ์” ที่ยื่นไขก๊อกเลขาฯ
วันนี้ (21 เม.ย. 2569) ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าชองคดี 44 สส. ว่า รายละเอียดและเทคนิคการต่อสู้ทางกฎหมาย พรรคประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ (22 เมษายน) ซึ่งจะมีตนเองและเพื่อน สส. อีกรวม 10 คนที่อยู่ในคดีนี้
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า คดีเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในขณะที่กรณีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีผลออกมาเป็นอีกทางหนึ่ง ทั้งที่มีเส้นทางทางการเงินชัดเจน ส่อเค้าผิดปกติ แต่พวกเราเองที่ใช้กลไกทางนิติบัญญัติโดยชอบกลับถูกดำเนินการอีกแบบ ซึ่งตนเองได้มีโอกาสอภิปรายในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีเสถียรภาพ แต่จริงๆ แล้วการใช้อำนาจที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง
"การใช้อำนาจที่ตนเองมีทุกอย่างไปบิดเบือนกลไกทางกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อที่จะปกป้องพวกพ้องและทำลายล้างฝั่งตรงข้าม ก็จะเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายตัวรัฐบาลเอง" นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่พวกเราทำได้คือ ชี้ให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุผิดปกติมากๆ ตนเองเห็นว่า พรรคภูมิใจไทยรวมถึงรัฐบาลของภูมิใจไทยเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งในระบบการเมืองปัจจุบัน ที่มีองคาพยพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ รวมถึงกลุ่มก้อนคนมีอำนาจในประเทศนี้ที่คอยสนับสนุนระบบการเมืองแบบนี้อยู่ และสิ่งที่จะเกิดความเสียหายต่อประเทศคือผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ เรื่องกับการใช้อำนาจของรัฐ ทั้งการกู้เงินมาใช้จ่าย การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ หรือการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นว่าเป็นกระบวนการที่ให้ประโยชน์ กับกลุ่มคนชั้นนำในสังคม
"แต่คนที่ทำถูกต้องหรือประชาชนคนตัวเล็ก ไม่เคยได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเลย ดังนั้น สิ่งสำคัญของพรรคประชาชนต่อจากนี้คือ การทำงานให้ประชาชนเห็น และให้ทุกคนเห็นตรงกันว่า สิ่งที่พวกเราต้องต่อต้านคือระบบการเมืองที่ไม่ได้เป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่ และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต"
ส่วนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจะมีขึ้นภายในวันที่ 24 เมษายนเลยหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ระบุว่า คงตอบล่วงหน้าก่อนถึงที่ประชุมใหญ่ของพรรคไม่ได้ แต่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์อยู่แล้ว และเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม พวกเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์มาตลอด
อย่างไรก็ตาม 1 ตำแหน่งที่มีความชัดเจนแล้วคือเลขาธิการพรรค คือ นายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้แสดงเจตจำนงและยื่นใบลาออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งตนเองได้ร้องขอให้รักษาการไปจนกว่าจะถึงวันประชุมใหญ่
"ยืนยันได้ว่าทุกคนพร้อมทำหน้าที่ต่อหากศาลให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เพราะพวกเรายืนยันว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายไม่เป็นความผิด ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะสลับสับเปลี่ยนผู้บริหารชุดปัจจุบัน ถ้าศาลฎีกาไม่ได้มีคำสั่งในทางร้ายต่อพวกเรา" นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ยังระบุว่า ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญทางฝั่งไหนที่วันประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนมาตรงกับวันที่ศาลจะมีคำสั่ง แต่กรอบเวลาของการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างไรก็ต้องอยู่ภายในเดือนเมษายนอยู่แล้ว