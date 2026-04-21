"เท้ง" โต้ "ป๊อก" ปชน.ไร้ครอบงำ มาด้วยอุดมการณ์ไม่แค่หาทางเข้าสภาฯ ลั่นคงต้องออก ถ้าบอกว่าเลิกเชื่อระบบอาสา

หน.พรรคส้ม โต้ "ปิยบุตร" ยันปชน.ไร้เงาครอบงำ เพื่อนสส.มาด้วยอุดมการณ์ไม่ใช่แค่หาทางเข้าสภาฯ โวเป็นพรรคที่เป็นระบบราชการน้อยสุด ลั่น ผมคงต้องลาออก ถ้ามีใครบอกว่าเลิกเชื่อในระบบอาสาสมัคร เพราะเข้ามาการเมือง เพราะอาสาเหมือนกัน แซะรบ.ภท. แค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ทำลายประเทศ
วันที่ (21 เมษายน 2569) เวลา 14.00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ว่า เรื่องเทคนิคการต่อสู้ทางกฎหมาย ในวันที่ 21 เม.ย. พวกเราจะมีการแถลงรายละเอียด นำโดยตนเอง แต่เพื่อน สส.อีก 10 คน ที่อาจจะอยู่ในข่ายคดีดังกล่าว ขอให้รอการแถลง ก็เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ส่วนตัวมองคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กลับมีผลออกมาอีกทางหนึ่ง ทั้งที่เส้นทางการเงินมีความชัดเจน ว่าส่อไม่ถูกต้อง กับการดําเนินคดีของพวกเรา ที่ใช้อํานาจนิติบัญญัติโดยชอบธรรม กําลังถูกดําเนินการไปอีกแบบ
แม้มีหลายคนมองว่ารัฐบาลชุดนี้ จะมีเสถียรภาพ ตั้งแต่ส่วนตัวมองว่าการใช้อํานาจที่ถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง การใช้อํานาจที่ตนเองมีทุกอย่างมาบิดเบือนกลไกการใช้กฎหมาย องค์กรอิสระ เลือกที่จะปกป้องพวกพ้อง และทำร้ายฝั่งตรงข้าม ก็เป็นสิ่งที่บ่อนทําลายตัวรัฐบาลเอง
สิ่งที่พวกเราทําได้ เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากๆ ส่วนตัวมองว่า รัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเอง เป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็ง ในระบอบการเมืองปัจจุบัน ที่มีองคาพยพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ หรือกลุ่มก้อนคนที่มีอํานาจในประเทศคอยสนับสนุน และสิ่งที่ทําให้เกิดผลเสียแก่ประเทศ คือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินมาใช้จ่าย การดําเนินคดีต่าง ๆ กลายเป็นการให้ประโยชน์ของคนชั้นนําในสังคม แต่คนที่ทําถูกต้อง ไม่เคยได้ประโยชน์เหล่านั้นเลย
สิ่งที่พรรคประชาชนทําคือ พรรคประชาชนเห็น และให้ทุกคนเห็นตรงกันว่า สิ่งที่พวกเราต้องต่อต้าน คือระบอบการเมืองที่ไม่ได้เป็นของประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สําหรับความเห็นของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ที่ออกมาแสดงความเห็นว่าพรรคประชาชนต่อสู้ทางความคิดน้อยไป นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเองก็เคารพในความเห็นของนายปิยบุตร การออกมาวิจารณ์ในพื้นที่สาธารณะ การชี้นําทางความคิด นอกจากเป็นหน้าที่หลักของพรรคประชาชน ที่เราเสนอเป็นพรรคทางเลือก ให้อํานาจของประชาชนเป็นอํานาจที่สูงสุดของประเทศนี้ บรรดานักคิดนักวิชาการต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ช่วยกันชี้นําสังคม
ส่วนที่นายปิยบุตรแสดงความเห็นว่าตอนตั้งพรรคประชาชน ตั้งใจจะทำพรรคให้เป็นยานพาหนะในการสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้บางคนใช้ยานพาหนะนี้ให้ตนเองเป็น สส. นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ในภาพรวมยังเชื่อมั่นในสมาชิก เพื่อน สส.ทุกชุด ว่าทุกคนมาด้วยอุดมการณ์ความแน่วแน่ อยากมาทําการเมืองให้พรรคประชาชนจริง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็พร้อมน้อมรับ เชื่อว่ากระบวนการสรรหาจะดีมากขึ้นทุกวัน พร้อมจะทําให้ดีมากกว่านี้ในอนาคต พรรคเรามีระบบราชการน้อยที่สุด และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากที่สุด ยืนยันว่าทุกการตัดสินใจใหญ่ๆ ของพรรคที่ผ่านมา เราฟังทุกองคาพยพของพรรค
นายณัฐพงษ์ ย้ําว่า ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรค หากคิดว่ามีอะไรในพรรคที่ต้องเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น เป็นหน้าที่ของแกนทําที่จะลงไปทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น โจทย์หลักของพรรคประชาชนในตอนนี้ คือทําให้เห็นว่าเราเป็นตัวเลือกที่สําคัญ แต่ก็คงไม่ใช่ตัวเลือกเดียว เพราะจะถือเป็นการดูถูกดูแคลนพรรคการเมืองอื่น
แต่เราจะเป็นทางเลือกที่สําคัญ ที่จะทําให้ประชาชนเห็นว่า เป็นทางออกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งหมด และยิ่งใช้อํานาจละเว้นพวกพ้อง มุ่งทําลายล้างฝั่งตรงข้าม ประชาชนไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลย ก็จะยิ่งทําให้ประชาชนเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น หากรัฐบาลยังทําแบบนี้ต่อไป รัฐบาลจะทําลายตัวเอง
ส่วนการแสดงออกของนายปิยบุตรนั้น ทําให้ทุกคนเห็นว่า ข้อกล่าวหาที่บอกว่าพรรคประชาชนมีคนนำ ก็ไม่เป็นความจริง ที่ผ่านมาตนเองก็มีโอกาสคุยกับนายปิยบุตร ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ แต่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคยุคปัจจุบัน ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน
ส่วนที่เราต้องการสร้างการเมืองของประชาชน ที่มวลชนทุกคนเป็นเจ้าของพรรค และยังยึดคําพูดว่า พรรคใหญ่กว่าคน ประชาชนใหญ่กว่าพรรค ความคิดในเชิงอุดมคติ การชี้นําทางความคิดที่เกิดขึ้น เป็นการประท้วงทางความคิดที่สําคัญ ทําให้ตนเองเข้ามาเล่นการเมืองในวันนี้
แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่า คือการทําให้ความคิดทางอุดมคติเหล่านั้น เกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างไร ซึ่งตนเองก็มีการลงพื้นที่มาโดยตลอด พบเจอผู้สนับสนุนของพรรค ที่อยากจะออกมาร่วมทําบางอย่างกับพรรค ที่ไม่ใช่ 4 ปีออกไปเข้าคูหา หลายคนโกรธแค้นระบบการเมืองของประเทศ ทุกคนเรียกร้องอยากให้พรรคประชาชนมีพื้นที่ ให้ทําภารกิจอะไรสักอย่างร่วมกับพรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
"ถ้ามีใครบอกว่า เลิกเชื่อในระบบอาสาสมัคร ผมเองก็คงต้องลาออกจากนักการเมือง เพราะผมเข้ามาทํางานการเมือง เพราะอาสาเหมือนกัน ดังนั้น ยังคงเชื่อว่า การทําระบบอาสาสมัคร ยังมีอยู่ในทุกหน่วยเลือกตั้ง และระบบการจัดตั้งที่เข้มแข็ง ใช้เงินแบบที่ทํากันอยู่ จะเป็นกลไกสําคัญ ที่จะทําให้เราทําการเมืองในอุดมคติเป็นจริงมากขึ้น