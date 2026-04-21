“โหรป๊อก” ฟันธง! “รัฐบาลหนู” อยู่ไม่ครบ 4 ปี ชิงยุบสภาล้างไพ่ ชี้ นายกฯ แก้วิกฤตเก่งต้องแบบ “ทักษิณ”

ฟันธงอยู่ไม่ครบ 4 ปี! “ปิยบุตร” คาด รัฐบาลภูมิใจไทย ชิงยุบสภาล้างไพ่ ยอมรับแบบไม่เขิน นายกฯ ที่เก่งเรื่องวิกฤตต้องแบบ “ทักษิณ” มองปัญหาเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง เตือนอำนาจแบบนี้ไม่ยั่งยืน จับตาศึกในพรรคปะทุหลังแบ่งโควตา “ลูกเทพ” นั่งรัฐมนตรีข้ามหัว
วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาลภูมิใจไทย ว่า ตนยังมองในแง่ดีว่าการเกิดขึ้นของพรรคภูมิใจไทย ในวิธีแบบนี้มันไม่ยั่งยืน มันดูมีอำนาจเต็ม แต่ด้านล่างมันเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง แต่ถ้าทำได้ก็ความสามารถสูงมากในการจัดการความขัดแย้งภายในพรรค ตนคิดว่า โดยสภาพจะต้องทะเลาะกันเรื่องตำแหน่ง เช่น มีหลายคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี บางคนเข้ามาใหม่ได้เป็นเลย หรือแบ่งโควตารัฐมนตรีไปให้คนที่มีอายุน้อยที่เรียกว่า กลุ่มลูกเทพ 7-8 เก้าอี้ จะเกิดความไม่พอใจแน่นอนในอนาคต ซึ่งจะต้องรอเวลาไปสักพักก่อน
เหตุผลที่สอง คือ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสภาพ ณ เวลานี้ แต่ละคนไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ด้วยสภาพของรัฐบาลแบบนี้ ไม่สามารถตอบสนองแก้ปัญหาได้หมด จากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่กว่า ซึ่งความเห็นของตน ถ้าพูดกันแบบไม่เขิน นายกฯ ที่แก้ปัญหาวิกฤตการณ์แบบนี้ได้ คือ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ตนไม่แน่ใจว่า รอบนี้จะทำได้หรือไม่ ต้องลองดู แต่เดี๋ยวจะมีมาอีก น้ำมัน ภัยธรรมชาติ มาแน่นอน
“คนจะเริ่มตั้งคำถามต่อไปว่ามีอำนาจเด็ดขาดขนาดนี้ และมีในสิ่งที่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยไม่มีด้วย คุณมีทั้งองค์กรกี่องค์กร กลุ่มที่เป็นฝ่ายตรวจสอบ หรือแม้กระทั่งสัญญาณพิเศษ คุณมีเยอะกว่าคนอื่น เสียงอาจจะน้อยกว่าไทยรักไทย แต่องคาพยพทั้งหมดคุณมีเยอะกว่าแน่ๆ ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคอื่นเข้ามาครองอำนาจ เขาจะต้องคิดว่าทำอันนี้เราจะซวยหรือไม่ จะโดนร้องหรือไม่ ต้องระแวดระวัง แต่รัฐบาลชุดนี้ได้เปรียบมาก คุณไม่ต้องกังวลเลย หรือมีคนมาร้อง คุณมั่นใจแน่นอนว่าคุณรอดแน่” นายปิยบุตร กล่าว
ช่วงหนึ่ง นายปิยบุตร กล่าวว่า สังคมไทยไม่ชอบอะไรที่กินรวบเบ็ดเสร็จ จะดูน่าเกลียดจนโจ่งครึ่ม
เมื่อถามว่า ประเมินว่า รัฐบาลนี้จะอยู่ 4 ปี ครบหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนคิดว่าไม่ถึง ซึ่งอาจจะเป็นความเต็มใจอยากยุบสภาก็ได้ ยุบเพื่อล้างไพ่ใหม่ เพื่อจัดองค์ประกอบรัฐบาลใหม่ โดยสภาพรัฐบาลอยู่ครบ 4 ปี ประเทศไทยเป็นข้อยกเว้น ยากมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ครบ บางทีเขาอาจจะยุบเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองก็ได้