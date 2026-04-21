“ปิยบุตร” สอน ปชน.วิธีโต้กลับ “ธิษะณา” ชูระบบพรรค ไม่การันตีให้ใครเป็น สส.ตลอดกาล ลั่นเลิกโทษ ด่าไปเลย สส.ย้ายพรรค

“ปิยบุตร” สอนพรรคประชาชน โต้กลับ “ธิษะณา” เพราะระบบพรรคไม่มีใครเป็น สส.ตลอดกาล เลยมีคนต้องออกจากพรรค ลั่นเลิกขอโทษได้แล้ว แนะด่าไปเลย งูเห่าย้ายค่าย ฉะอัปลักษณ์ที่สุด
วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงกรณีคนที่ออกจากพรรคประชาชนไปแล้ว ด่าพรรค เช่น น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ว่า หลายเรื่องออกมาก็ชี้แจงทำหน้าที่ชี้แจง แต่ต้องอธิบาย แง่หนึ่งคุณต้องออกข่าวแบบวันต่อวัน แต่อีกแง่หนึ่งคุณต้องยกระดับความคิดคนขึ้น ว่า การแตกออกจากพรรคคือการเกิดจากการที่เราตั้งใจทำพรรคแบบนี้ พรรคที่เราไม่สามารถการันตีให้ทุกคนเป็น สส.ตลอดกาล พรรคที่เราเป็นพรรคเปิด อาจจะมีคนดี คนไม่ดี คนโลภ โทสะ โผล่เข้ามา อย่างนี้มันต้องพยายามชวนให้คนคิด ว่า พรรคเราทำการเมืองแบบนี้ มันถึงมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ ถ้าเราทำพรรคแบบที่เขาทำกันมา มันอยู่ตลอดรอดฝั่งตั้งแต่เริ่ม ไม่เจออุบัติเหตุเยอะขนาดนี้แน่นอน
อย่างกรณี สส. งูเห่า ตนก็หวังว่าพรรคจะไม่ออกมาขอโทษอีก เพราะพรรคขอโทษเยอะมาก มีเรื่องทีขอโทษที ตนคิดว่าไม่ต้องขอโทษเลย ตรงกันข้าม ควรเปลี่ยนให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบอกไปว่าไอ้คนนี้ เราใช้ความวิริยะอุตสาหะมาเฉี่ยวชนะได้ แล้วทำไมคุณทำตัวแบบนี้ ไม่ต้องขอโทษประชาชน ด่าคนที่ย้ายพรรคเลย
“สำหรับผมเป็นเรื่องที่น่าอัปลักษณ์น่ารังเกียจที่สุดในระบบรัฐสภาเลยนะ ชื่อคุณอยู่อีกพรรคนึงแล้วคุณไปนั่งอีกพรรคนึง แล้วคุณยกมือได้ทุกวัน แล้วทำกันอย่างนี้” นายปิยบุตร กล่าว