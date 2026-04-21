“ประพนธ์” ปัด สว.จ่อยกเลิกบัตรทอง 30 บ. แค่วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างงบฯ-ธรรมาภิบาล ปฏิรูปให้ยั่งยืน

“หมอประพนธ์” แจง สว.จ่อยกเลิกบัตรทอง 30 บาท ไม่เป็นความจริง ชี้ แค่วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างงบฯ-ธรรมาภิบาล หวังปฏิรูประบบให้ยั่งยืน เตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มตั้งใจปล่อยข้อมูลเท็จ
วันนี้ (21 เม.ย.) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมด้วย นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย รองประธานคณะกรรมการ แถลงข่าวถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริงกรณี สว.เตรียมเสนอให้ยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 30 บาท
โดย นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า หากปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้ สังคมจะไม่น่าอยู่ จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ โดยยืนยันว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากการอภิปรายในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาล ซึ่งในการอภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาล ตน และ นพ.วีระพันธ์ ได้อภิปรายต่อโครงสร้างของระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ไม่เคยเสนอให้ยกเลิกสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งในการอภิปรายในครั้งนั้นได้มีการเสนอต่อรัฐสภาใน 2 เรื่อง คือ
ปัญหาเชิงโครงสร้างงบประมาณของระบบบัตรทอง ที่ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐจำนวนมาก กำลังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง ท่ามกลางข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 2 มาตรฐาน งบค่ารักษาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่เป็นแบบปลายปิด และบางโครงการกลับเป็นงบประมาณแบบปลายเปิด และเลือกประเด็นธรรมาภิบาลในการบริหารระบบ ที่ตนตั้งข้อสังเกตเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า บุคคลบางรายสามารถดำรงตำแหน่งในบอร์ด หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระบบต่อเนื่องเป็นเวลานานผ่านการสลับตำแหน่งกันไปมา ซึ่งประเด็นนี้ในการอภิปรายตนไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีบุคคลใด แต่เป็นข้อเสนอให้ระบบมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้
“ผมไม่เคยลดสิทธิ ประชาชนหรือคิดจะลดสิทธิประชาชนแม้แต่ข้อเดียว แต่สิ่งที่พูดมาตลอดคือต้องการทำให้ระบบมีงบประมาณที่สอดคล้องกับต้นทุนจริง ไม่เช่นนั้นโรงพยาบาลของรัฐจะเป็นฝ่ายล้มก่อน และผู้ที่รับผลกระทบที่สุดคือประชาชน” นพ.ประพนธ์ กล่าว
ทั้งนี้ นพ.ประพนธ์ ยืนยันว่า ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาคนใดมีความคิดที่จะยกเลิกบัตรทอง ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่เพียงแต่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง แต่ยังทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้าใจผิดต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางสมาชิกผู้ที่สภาและผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเจตนาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ จำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
“สมาชิกวุฒิสภาไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกบัตรทอง ตรงกันข้ามสิ่งที่เรากำลังทำคือการเสนอให้ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพให้โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและมีความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนยังคงได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ประชาชนไม่ควรถูกทำให้ตื่นตระหนก ด้วยข้อมูลที่บิดเบือน เพราะข้อเท็จจริงคือสมาชิกวุฒิสภากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนวทางพัฒนาระบบบัตรทองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น” นพ.ประพนธ์ กล่าว