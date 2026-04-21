ครม.เห็นชอบแต่งตั้งหลายเก้าอี้ “ศึกษิษฐ์” เป็นรองเลขานายกฯ - “ศักดา” ที่ปรึกษา มท.1 “นพดล เภรีฤกษ์” นั่งเลขาฯ กฤษฎีกา

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-ผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมหลายกระทรวง อาทิ “ศึกษิษฐ์ ศรีจอมขวัญ” โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี “ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์” เป็นที่ปรึกษา รมว.อว. “ศักดา วิเชียรศิลป์” เป็นที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย “นพดล เภรีฤกษ์” เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ 21 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ สรุปดังนี้
1. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
1. นายสาโรจน์ สามารถ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) (รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
2. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) (รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาค)
3. นายศึกษิษฐ์ ศรีจอมขวัญ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) (รองนายกรัฐมนตรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์)
(กระทรวงพาณิชย์)
4) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5) นายวรวุฒิ โปษกานนท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(กระทรวงคมนาคม)
6) นายรัชพงศ์ ชูแก้ว ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
7) นายนพดล มาตรศรี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
8) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
9) นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10) นายฉัตริน จันทร์หอม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กระทรวงมหาดไทย)
11) นายศักดา วิเชียรศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
12) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
1. นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก
2. นายชีวินท์ ณ กลาง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน
3. นายพืชภพ มงคลนาวิน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย
4. นางสาวเอกอร คุณาเจริญ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
5. นางสาวสมฤดี พู่พรอเนก ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป
6. นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ
7. นางสาวปรางทิพย์ จันทร์สมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
8) นายนพดล เภรีฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป