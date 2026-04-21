“สีหศักดิ์” เผย โอมานเสนอขายน้ำมันส่วนเกิน แต่ขอต่อรองราคาก่อน ย้ำ น้ำมันในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ

วันที่ 21 เม.ย. นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ กล่าวถึงกรณีการเดินทางไปเจรจากับประเทศโอมาน​ อำนวยความสะดวกในการเดินเรือสินค้าไทย​ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ว่า​ สถานการณ์วันนี้ เริ่มมีเสถียรภาพแล้ว ซึ่งจากการพูดคุยกับประเทศโอมาน เขาบอกว่า หากเราต้องการน้ำมัน เขาก็มีในส่วนที่เขาผลิตเกิน ขอให้เราแจ้งไปล่วงหน้า แต่สถานการณ์​ ณ​ ขณะนี้ เริ่มที่จะมีเสถียรภาพ ส่วนการขอซื้อน้ำมันเพิ่มจากโอมานนั้น ขึ้นอยู่กับว่า เรามีความต้องการเพิ่มหรือไม่ และต้องมีการเจรจาเรื่องราคา พร้อมมองว่าปัจจุบันเราก็ใช้น้ำมันในพื้นที่นี้มากอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำมันเพิ่มใช่หรือไม่ เพราะมีการมองว่าช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน จะเกิดความขาดแคลน นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ ทางกระทรวงการต่างประเทศพยายามพูดคุยกับประเทศต่างๆ ก็พยายามจะหาให้ และต้องให้ทางกระทรวงพลังงาน หรือ​ ปตท.ไปเจรจา​

เมื่อถามว่า สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์​ ระบุว่า​ สถานการณ์เรื่องน้ำมันและพลังงานน่าจะมีเสถียรภาพ