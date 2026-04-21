“สีหศักดิ์” เผย โอมานเสนอขายน้ำมันส่วนเกิน แต่ขอต่อรองราคาก่อน ย้ำ น้ำมันในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ

“สีหศักดิ์” ชี้ น้ำมันภายในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ เผย โอมานเสนอขายน้ำมันส่วนเกินการผลิต แต่ต้องต่อรองราคา
วันที่ 21 เม.ย. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีการเดินทางไปเจรจากับประเทศโอมาน อำนวยความสะดวกในการเดินเรือสินค้าไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ว่า สถานการณ์วันนี้ เริ่มมีเสถียรภาพแล้ว ซึ่งจากการพูดคุยกับประเทศโอมาน เขาบอกว่า หากเราต้องการน้ำมัน เขาก็มีในส่วนที่เขาผลิตเกิน ขอให้เราแจ้งไปล่วงหน้า แต่สถานการณ์ ณ ขณะนี้ เริ่มที่จะมีเสถียรภาพ ส่วนการขอซื้อน้ำมันเพิ่มจากโอมานนั้น ขึ้นอยู่กับว่า เรามีความต้องการเพิ่มหรือไม่ และต้องมีการเจรจาเรื่องราคา พร้อมมองว่าปัจจุบันเราก็ใช้น้ำมันในพื้นที่นี้มากอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำมันเพิ่มใช่หรือไม่ เพราะมีการมองว่าช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน จะเกิดความขาดแคลน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศพยายามพูดคุยกับประเทศต่างๆ ก็พยายามจะหาให้ และต้องให้ทางกระทรวงพลังงาน หรือ ปตท.ไปเจรจา
เมื่อถามว่า สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า สถานการณ์เรื่องน้ำมันและพลังงานน่าจะมีเสถียรภาพ