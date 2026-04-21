“เอกนัฏ” ถก กบง.23 เม.ย.จ่อหั่นราคาหน้าโรงกลั่นมากกว่า 2 บาท หวังดันราคาหน้าปั๊มลงทันทีศุกร์ 24 นี้

รมว.พลังงาน นัดถก กบง. 23 เม.ย.นี้ จ่อหั่นราคาหน้าโรงกลั่นลงมากกว่า 2 บาท หวังดันราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดทันทีวันศุกร์ 24 นี้
วันที่ 21 เม.ย. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น. จะนัดประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมากกว่า 2 บาท โดยตนตั้งใจว่าเที่ยวนี้เมื่อประชุมแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลในวันเดียวกันเลย ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน ทันที ขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะนำเงินไปชดเชยการขาดทุนของกองทุนน้ำมัน
เมื่อถามว่า ขณะนี้เอกชนยอมหรือยัง นายเอกนัฏ ระบุขอเรียนตรงไปตรงมา ว่า วันนี้ไม่ใช่เรื่องของเอกชนยอมหรือไม่ยอม แต่เป็นการประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะตลาดโลกอยู่ในภาวะไม่ปกติ ราคาหน้าโรงกลั่นที่ผูกไว้กับประเทศสิงคโปร์ ราคาหน้าโรงกลั่นแพงขึ้นมาก กว่าต้นทุนที่แพงขึ้น หรือสูงผิดปกติ ที่ผ่านมา ได้ให้เอกชนมาชี้แจ้งต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้รู้ค่าการกลั่นจริง ว่า มีราคาเท่าไหร่ และจะกำหนดอัตราที่เขาไม่ขาดทุน จะกำไรเกินเหตุในช่วงวิกฤตก็คงไม่เหมาะสม จึงต้องหาอัตราที่เหมาะสมกับทุกคน
เมื่อถามว่า อนาคตมีแนวโน้มลดค่าการกลั่นมากกว่า 2 บาท หรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า มีแนวโน้มลดมากกว่า 2 บาท เพราะของเดิมตัวเลข 2 บาท มาจากตัวเลขเดือนมีนาคม และตอนนี้อยู่ในช่วงไม่ปกติ มีกฎหมายห้ามส่งออกน้ำมันที่ถูกกลั่นก็จะถูกใช้ในประเทศ คณะกรรมการจึงต้องควบคุมราคาในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ขณะที่เดือนเมษายนราคาขึ้นไป 15 บาท แนวโน้มก็ต้องปรับลดลงกว่านี้
นายเอกนัฏ ยืนยันว่า ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา รวม 4 ครั้ง เป็นจำนวน 8.84 บาทแล้ว ซึ่งได้ใช้กลไกการตลาดและปรับราคาหน้าโรงกลั่น