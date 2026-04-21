“ปกรณ์”​ แจงเดือด! ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ข่าวคลาดเคลื่อน ยันแค่อธิบายข้อกฎหมาย วอนสื่ออย่าตัดตอน ไม่ดีต่อบ้านเมือง

“ปกรณ์” เคลียร์ปมรัฐบาลเตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ชี้เข้าใจคลาดเคลื่อน วอนสื่ออย่าตัดตอน ต่อไปขอไม่พูดดีกว่า ยันประชุม ครม.วันนี้ ไร้วาระ ย้ำ แค่อธิบายข้อกฎหมาย ชูริสต์แบนด์ Better Regulation for Better Life ทำงานเพื่อประชาชน ไร้การเมือง
วันที่ 21 เม.ย. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลจะออก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า ตนขอเคลียร์ก่อน เรื่องการให้สัมภาษณ์วานนี้ 20 เม.ย. 69 ที่ถามตนว่า ถ้ารัฐบาลจะออก พ.ร.ก.กู้เงิน ได้หรือไม่ ซึ่งตนก็ตอบไปว่าทำได้ ตามมาตรา 172 ตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งอธิบายว่าทำอย่างไรได้บ้าง และถ้ามีการกู้เงินเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันทำได้หรือไม่ ซึ่งตนก็ตอบอีกว่าทำได้ และมีการถามว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ซึ่งตนตอบว่าไม่ทราบ ต้องไปถามกระทรวงการคลัง แต่กลายเป็นว่า ตนไปบอกว่าจะกู้เงิน คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ตนคิดว่าไม่ค่อยถูก ต่อไปตนจะไม่พูดแล้วดีกว่า
นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า ที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้สัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งก็มาจากที่สื่อมวลชนเอาไปลงและตัดตอนไป คนก็เอาไปพูดกันแบบไม่เข้าใจว่าตนไปอ๊อฟไซด์รัฐบาล ตนจึงอยากเคลียร์ประเด็นนี้ก่อน ซึ่งสิ่งที่ตนพูดเป็นการอธิบายตามหลักกฎหมาย ไม่มีอะไร ซึ่งตนยินดีที่จะให้ความรู้ทางกฎหมาย แต่ประเด็นการเมืองตนไม่รับ เรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันด้วยเหตุผล บางคนเอาไปตัดตอนแล้วพาดหัวข่าว เพื่อให้เป็นประเด็น ซึ่งตนบอกว่าไม่ดีกับบ้านเมือง อยากฝากสื่อฯ เอาไว้ ไม่น่าเชื่อว่าเล่าเรื่องข้อกฎหมายให้ฟังกลายเป็นประเด็นปัญหาแก่รัฐบาลและสังคมไปได้ ซึ่งตนคิดว่าไม่ถูกต้อง ยืนยันว่าไม่ได้แก้ตัวเพียงแต่เป็นการพูดข้อเท็จจริงในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าการประชุมวันครม. วันนี้ไม่มีการกู้เงิน เพราะต้องมีการพูดคุยกันก่อน ที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าต้องไปคุยกันก่อนก็ถูกต้อง และที่นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า ยังไม่รู้รายละเอียดก็ถูกต้อง เพราะยังไม่มีการพูดคุยกัน
นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า ตนไม่ได้โมโห แต่อยากเคลียร์ เพราะไม่อยากให้สังคมสับสนวุ่นวาย บางคนยังไม่ทันไรก็ตั้งท่าจะค้านแล้ว และบอกว่าสิ่งที่จะต้องทำในอนาคต บ้านเมืองคือประคองบ้านเมืองให้ไปข้างหน้า ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต ซึ่งเป็น New Normal ของโลกนี้ และเราต้องอยู่ร่วมกันในอนาคต และเราจะส่งต่อเรื่องเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปได้อย่างไร อย่ามามัวทะเลาะ เล่นอะไรกันแบบนี้ไม่ดี
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรี ตำหนิอะไรหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ตนเพียงแต่เล่าข้อกฎหมายให้ฟัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจ พร้อมย้ำกับสื่อ ว่า ตนทำงานไม่ได้เน้นการเมือง แต่ถ้าต้องการความรู้ด้านกฎหมาย ก็พร้อมจะอธิบาย แต่ถ้าถามเรื่องการเมือง เรื่องที่คาดหมาย ตนตอบไม่ได้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องมาพูดคุยกัน ที่ประกอบด้วย พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งต้องให้เกียรติและวางแผนร่วมกัน แต่สื่อเอาไปตีข่าวแบบนี้ตนก็เลยจบอยู่คนเดียว
เมื่อถามถึงความชัดเจนที่จะต้องพูดคุยกับแต่ละภาคส่วนยังอีกนานหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจจะต้องวางแผนกันในระยะยาว ไม่ใช่ทำกันปุ๊บปั๊บ การจะกู้เงินต้องคิดหน้าคิดหลัง เรื่องกำลังจ่าย รวมถึงปัญหาที่จะรองรับในระยะยาวที่รัฐบาลต้องพิจารณา เพราะต้องดูแลประชาชนกว่า 65 ล้านคน ต้องมีการคิดและวางแผน พร้อมทั้งยอมรับว่า หลังจากนี้ รู้สึกกังวล แต่เรื่องการให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้ เหมือนเราไม่พยายามทำให้สังคมเข้าใจ ในสิ่งที่ถูกต้อง ไปเน้นเป็นประเด็นการเมืองกันหมด ตนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ ตนไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ ตนเข้ามาเพราะตั้งใจทำในสิ่งที่อยากให้เกิดความสำเร็จ และที่อยู่ในมือของตนพร้อมโชว์ข้อมือที่สวมริสต์แบนด์สีเหลืองที่เราเขียนว่า “Better Regulation for Better Life❤️” แปลว่า การมีกฎหมายที่ดีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งบอกตนอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องทำอะไรให้กับชาวบ้าน แต่ขอร้องตนไม่เอาการเมือง
เมื่อถามถึงตัวเลข 500,000 ล้าน เป็นคำถามนำของสื่อมวลชนใช่หรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ใช่ และตนก็กล่าวต่อว่า ไม่ทราบให้ไปถามกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งถามต่อว่า 500,000 ล้านได้หรือไม่ ตนก็ตอบไปว่าประมาณนั้นมั้ง