“บิ๊กดุลย์” ป้องแม่ทัพ 4 ชี้ เป็นคนตั้งใจ-เป็นเพื่อนกันทั้งชีวิต เชือสถานการณ์คลี่คลาย กระแสไล่เป็นเรื่องที่จบไปแล้ว

รมว.กลาโหม ชี้ แม่ทัพภาค 4 เป็นคนตั้งใจ-เพื่อนกันทั้งชีวิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เดินสายสร้างความเชื่อใจโรงเรียนปอเนาะ-เอกชน มั่นใจสถานการณ์คลี่คลายหลังคุยทำความเข้าใจกันแล้ว ชี้ กระแสไล่ในโซเชียลเป็นเพียงเรื่องที่จบไปแล้ว
วันที่ 21 เม.ย. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ย้าย พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากพื้นที่ ว่า แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นคนที่ตั้งใจ ซึ่งโดยส่วนตัวก็เป็นเพื่อนกัน อยู่อีสานด้วยกันมาทั้งชีวิต และตนได้ให้คำแนะนำเรื่องการนำยุทธศาสตร์พระราชทานตามนโยบายของรัฐบาล การเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา ไปใช้ด้วย เข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจกันรู้จักกันความเชื่อใจกันก็จะเกิดขึ้น เมื่อความเชื่อใจเกิดขึ้นค่อยกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาร่วมกันได้ ตนยืนยันอย่างนั้น เพราะยุทธศาสตร์พระราชทาน เราใช้และประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่ ทุกเหตุการณ์
เมื่อถามว่า ในพื้นที่มีการใช้ IO ปั่นกระแสอยากให้ย้ายแม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากพื้นที่ กังวลหรือไม่ ว่า สถานการณ์อาจจะรุนแรงขึ้น พลโท อดุลย์ กล่าวว่า เรื่องนี้มันจบแล้ว เขาคุยกันเข้าใจแล้ว