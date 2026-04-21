“บิ๊กดุลย์” เผย กัมพูชาปฏิเสธตัดเชือกธงชาติไทย แต่ไม่เชื่อทั้งหมด สั่งสอบเชิงลึกแล้ว ไม่แน่ใจเพราะคนหรือลม

รมว.กลาโหม เผย ฝั่งกัมพูชายืนยันไม่ได้ตัดเชือกธงชาติไทย-รุกล้ำอธิปไตย แต่ไม่เชื่อทั้งหมด เบื้องต้นสั่งตรวจสอบแล้ว ยังแม่ใจเป็นเพราะคนหรือลม
วันที่ 21 เม.ย. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีธงชาติไทยสูญหายจากเสาธงในพื้นที่รูปตัวยู (U) บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าหน่วยทหารในพื้นที่ ว่า ได้คุยกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 3 กองทัพบก ของราชอาณาจักรกัมพูชาแล้ว ยืนยันว่า ไม่ได้ทำ และไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยไทยแน่นอน แต่เราก็ไม่ใช่เชื่อคำพูดของทางฝั่งกัมพูชา จึงสั่งตรวจสอบหาผู้กระทำแล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือคนหรือลม เพราะธงชาติไทยติดตั้งไว้นานแล้ว แต่ยอมรับว่าภาพจากชาวบ้านในพื้นที่ ว่า เชือกธงชาติถูกตัด
พลโท อดุลย์ กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่ชายแดนจะมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งต้องค่อยๆ แก้ไปตามสถานการณ์
ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ จะสะท้อนว่า กัมพูชาเริ่มรุกเข้ามาได้ลึกขึ้นแล้วหรือไม่ พลโท อดุลย์ บอกว่า ก็ต้องดูตามสถานการ์ และต้องให้กำลังใจทหารในพื้นที่ มีอะไรต้องพูดคุย สอบถาม เพราะสิ่งที่เขาบอกถือเป็นข่าวสารระดับหนึ่ง และขอให้ใจเย็น ค่อยๆ แก้ปัญหาไป
"อนุทิน" เผยยังไม่ได้รับรายงาน!
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทหารกัมพูชาปลดธงชาติไทย หายจากเสาธงบนพื้นที่รูปตัวยู บริเวณชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี เข้ามาหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้มีการรายงานเข้ามา