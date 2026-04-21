“สีหศักดิ์” ขอตรวจสอบปมธงชาติไทยหาย ถก สมช.พรุ่งนี้จ่อเลิก MOU44 ส่วน MOU43 ต้องดูภาพรวมความมั่นคง ไม่ใช่แค่ปักปันเขตแดน

รมว.ต่างประเทศ ขอตรวจสอบปมธงชาติไทยบ้านโป่งน้ำร้อน หาย ส่วนเจรจากัมพูชาต้องรอไทยพร้อมเท่านั้น คาดถก สมช.พรุ่งนี้ หารือ MOU 2544 ก่อน เพื่อเตรียมยกเลิก ยันมีเครื่องมืออื่นใช้แทน ส่วน MOU43 ต้องดูภาพรวมเรื่องความมั่นคง ไม่ใช่แค่ปักปันเขตแดน แผนที่ที่ใช้ไม่ได้มีแค่ 1 ต่อ 200,000 สนธิสัญญาให้ยึดสันปันน้ำ
วันที่ 21 เม.ย. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีธงชาติไทยหายที่บริเวณพื้นที่ตัวอยู่ บ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ว่า ขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ส่วนการพูดคุยกับประเทศกัมพูชา ตนได้ชี้แจงมาโดยตลอด บอกว่า รอให้ไทยพร้อมก่อน ไม่ใช่ว่าจะให้เขากำหนดวันนั้นวันนี้ ซึ่งต้องตกลงร่วมกัน ไม่ใช่เสนอมาว่าเป็นวันนั้นวันนี้ การเจรจาขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายไทย ส่วนจะนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกัน และต้องมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ให้พิจารณา โดยจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้
ส่วนการประชุม สมช.ในวันพรุ่งนี้ จะมีการหารือเรื่อง MOU 2543-2544 มาพิจารณาหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ยอมรับว่า อยากให้มีการหารือ โดยให้พิจารณาเรื่อง MOU 2544 ก่อน เนื่องจากเราจะดำเนินการยกเลิก ส่วน MOU 2543 ก็จะนำมาหารือในรายละเอียดด้วย
นายสีหศักดิ์ ยอมรับว่า มีเครื่องมือที่จะมาทดแทน MOU 2544 แต่ไม่ขอเปิดเผย เนื่องจากเป็นเรื่องท่าทีที่จะต้องไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชา
ส่วน MOU 2543 จะต้องปรับอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องคำนึงถึงข้อกังวลของฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความเห็นมาหลายทาง ที่ต้องมาดูว่า สิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อไป
เมื่อถามว่า ทางกองทัพห่วงการปฏิบัติการที่เลยกรอบ MOU 2543 ไปแล้วนั้น จะต้องปรับแก้อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องมองในภาพรวม เนื่องจาก MOU 2543 หากมองในเรื่องความมั่นคงชายแดนจะต้องดูในภาพรวม ไม่ใช่เรื่องการปักปันเขตแดนอย่างเดียว
และเมื่อถามว่า การให้สัมภาษณ์วานนี้ (20 เม.ย.) ประชาชนกังวลเรื่องแผนที่ใน MOU 2543 นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็รับทราบข้อกังวล ซึ่งข้อเท็จจริงแผนที่ที่ใช้ไม่ใช่แค่แผนที่อัตราส่วน 1 : 200,000 เพียงอย่างเดียว ยังมีเอกสารอื่น
เมื่อถามต่อว่า แผนที่ 1 : 200,000 ที่ทางกัมพูชาแนบมากับ MOU 2543 จะส่งผลให้เราเสียเปรียบหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า แผนที่เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา แต่ก็มีข้อความที่ปรากฏในสนธิสัญญา การปักปันเขตแดนต้องดูที่สันปันน้ำ และต้องดูองค์รวมทั้งหมด
เมื่อถามย้ำว่า การปักปันเขตแดนต้องยึดตามสัมปันน้ำใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ใช่ ก็ต้องดูตรงนั้นด้วย และจริงๆ เรามีแผนที่ของเรา ซึ่งจะเอามาใช้ประกอบการพูดคุยด้วย แต่ถ้าจะคุยกัน จะต้องคุยเรื่องความมั่นคงชายแดนทั้งหมด