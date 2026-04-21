“สีหศักดิ์” ขอตรวจสอบปมธงชาติไทยหาย ถก สมช.พรุ่งนี้จ่อเลิก MOU44 ส่วน MOU43 ต้องดูภาพรวมความมั่นคง ไม่ใช่แค่ปักปันเขตแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.ต่างประเทศ ขอตรวจสอบ​ปมธงชาติไทย​บ้านโป่งน้ำร้อน หาย​ ส่วน​เจรจากัมพูชา​ต้องรอไทยพร้อมเท่านั้น คาดถก สมช.พรุ่งนี้ หารือ MOU 2544 ก่อน เพื่อเตรียมยกเลิก ยันมีเครื่องมืออื่นใช้แทน ส่วน MOU43 ต้องดูภาพรวมเรื่องความมั่นคง ไม่ใช่แค่ปักปันเขตแดน แผนที่​ที่ใช้ไม่ได้มีแค่ 1 ต่อ 200,000 สนธิสัญญาให้ยึดสันปันน้ำ​

วันที่ 21 เม.ย. นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีธงชาติไทยหายที่บริเวณพื้นที่ตัวอยู่ บ้านผักกาด​ อำเภอโป่งน้ำร้อน​ จังหวัดจันทบุรี​ ว่า​ ขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน​ ส่วนการพูดคุยกับประเทศกัมพูชา ตนได้ชี้แจงมาโดยตลอด บอกว่า รอให้ไทยพร้อมก่อน ไม่ใช่ว่าจะให้เขากำหนดวันนั้นวันนี้ ซึ่งต้องตกลงร่วมกัน ไม่ใช่เสนอมาว่าเป็นวันนั้นวันนี้ การเจรจาขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายไทย ส่วนจะนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกัน และต้องมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ สมช.​ ให้พิจารณา​ โดยจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้

ส่วนการประชุม สมช.ในวันพรุ่งนี้​ จะมีการหารือเรื่อง MOU 2543-2544 มาพิจารณาหรือไม่ นายสีหศักดิ์​ ยอมรับว่า​ อยากให้มีการหารือ โดยให้พิจารณาเรื่อง MOU 2544 ก่อน เนื่องจากเราจะดำเนินการยกเลิก ส่วน MOU 2543 ก็จะนำมาหารือในรายละเอียด​ด้วย

นายสีหศักดิ์​ ยอมรับว่า​ มีเครื่องมือที่จะมาทดแทน MOU 2544 แต่ไม่ขอเปิดเผย​ เนื่องจากเป็นเรื่องท่าทีที่จะต้องไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชา​

ส่วน MOU 2543 จะต้องปรับอย่างไร นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ จะต้องคำนึงถึงข้อกังวลของฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความเห็นมาหลายทาง ที่ต้องมาดูว่า สิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อไป

เมื่อถามว่า ทางกองทัพห่วงการปฏิบัติการที่เลยกรอบ MOU 2543 ไปแล้วนั้น จะต้องปรับแก้อย่างไร นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ ต้องมองในภาพรวม เนื่องจาก MOU 2543 หากมองในเรื่องความมั่นคงชายแดนจะต้องดูในภาพรวม ไม่ใช่เรื่องการปักปันเขตแดนอย่างเดียว

และเมื่อถามว่า การให้สัมภาษณ์วานนี้​ (20 เม.ย.)​ ประชาชนกังวล​เรื่องแผนที่ใน MOU 2543 นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ เราก็รับทราบข้อกังวล ซึ่งข้อเท็จจริงแผนที่ที่ใช้ไม่ใช่แค่แผนที่​อัตราส่วน​ 1 : 200,000 เพียงอย่างเดียว​ ยังมีเอกสารอื่น

เมื่อถามต่อว่า แผนที่ 1 : 200,000 ที่ทางกัมพูชาแนบมากับ MOU 2543 จะส่งผลให้เราเสียเปรียบหรือไม่ นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า​ แผนที่เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา แต่ก็มีข้อความที่ปรากฏในสนธิสัญญา การปักปันเขตแดนต้องดูที่สันปันน้ำ​ และต้องดูองค์รวมทั้งหมด

เมื่อถามย้ำว่า การปักปันเขตแดนต้องยึดตามสัมปันน้ำใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์​ กล่าวว่า ใช่​ ก็ต้องดูตรงนั้นด้วย และจริงๆ เรามีแผนที่ของเรา ซึ่งจะเอามาใช้ประกอบการพูดคุยด้วย แต่ถ้าจะคุยกัน จะต้องคุยเรื่องความมั่นคงชายแดนทั้งหมด