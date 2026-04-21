นายกฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลด้านไซเบอร์ ย้ำ รัฐบาลจริงจัง ยกระดับป้องกันภัยออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ย้ำ ความสำคัญความมั่นคงดิจิทัลไทย ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าจริงจัง ยกระดับความปลอดภัย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านไซเบอร์ เพื่อประโยชน์ประชาชน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 และรางวัลอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมด้วย


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 รวมถึงผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2025 การแข่งขัน The 3rd ASEAN Cyber Shield (ACS) Hacking Contest การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Women Thailand Cyber Top Talent 2025 และการประกวดผลิตภัณฑ์และบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย

“สกมช.ได้จัดกิจกรรมสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 5 กิจกรรมดังกล่าว เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาระบบนิเวศด้านความปลอดภัยดิจิทัลของประเทศให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดย สกมช. ได้ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับแนวทางของรัฐบาลของนายกฯ อนุทิน ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การพนันผิดกฎหมาย ข่าวปลอม และการหลอกลวงประชาชนในทุกรูปแบบ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว







