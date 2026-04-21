“วราวุธ” ดัน 40 สินค้า มอก. ประหยัดพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

“วราวุธ” ดัน 40 สินค้ามาตรฐาน มอก.ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาระประชาชน ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง จับมือกรมบัญชีกลางเพิ่มแต้มต่อ จูงใจผู้ประกอบการลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำร่อง 119 ราย รวม 235 ฉบับ
วันนี้ (21 เม.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งขับเคลื่อนมาตรฐาน มอก. ด้านประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าคุณภาพ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ข้อมูลจาก สมอ.พบว่า มีกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานแล้ว 40 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานบังคับ 5 รายการ และมาตรฐานทั่วไป 35 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟหม้อหุงข้าว และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รวมทั้งหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่าง วัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถไฮบริด และผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ฟิล์มติดกระจก และฉนวนกันความร้อน
“กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ.ยังอัดฉีดมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม เพื่อจูงใจผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าประหยัดพลังงาน ขณะนี้ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาต 119 ราย รวม 235 ฉบับ ส่วนอีกมาตรการใหม่ “เพิ่มแต้มต่อ” ในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทาง สมอ.กำลังหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อผลักดันให้สินค้าที่มี มอก. ประหยัดพลังงานได้สิทธิเป็น “ตัวเลือกแรก” ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 2560 ซึ่งจะช่วยขยายตลาดสินค้าประหยัดพลังงานให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด”
ขณะเดียวกัน ยังยกระดับโรงงานด้วยมาตรฐานสากล ISO 50001 ซึ่ง สมอ. กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานอีก 15 มาตรฐาน เช่น มตช. 50001 (ISO 50001) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปใช้บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 70 แห่ง