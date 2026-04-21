“รัชดา” ชี้ข่าวปลอม ขึ้น VAT 10% ยันมีแต่จะลดค่าใช้จ่าย ปชช.- ปัดออก พ.ร.ก.กู้เงิน ข้ามหัว ขรก.คลัง

โฆษกรัฐบาล ยัน ข่าวขึ้น VAT เป็น 10% เป็นข่าวปลอม มีแต่จะหามาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชนเท่านั้น ส่วนประเด็นการออก พ.ร.ก.กู้เงิน ข้ามหัวข้าราชการ ไม่เป็นความจริง รองนายกฯ “ปกรณ์” แค่ให้ความเห็นทางกฎหมายเท่านั้น
วันนี้ (21 เม.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความในสื่อโซเชียล ว่า จะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10 % นั้น เป็นข่าวปล่อม รัฐบาลมีแต่จะพิจารณามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเท่านั้น
ส่วนประเด็นที่มีการวิจารณ์รัฐบาล ว่า รัฐบาลข้ามหัวข้าราชการ จะทำการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจยามฉุกเฉิน แต่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังยังไม่ทราบเรื่อง ขออธิบายว่า รองนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เพียงตอบโดยให้ความเห็นทางกฎหมาย ว่า “ถ้าจะออกพระราชกำหนดกู้เงินก็ทำได้ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ คือ เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น วิกฤตโควิด-19 ก็เคยกู้แบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมาย และเมื่อถูกถามต่อว่า ขณะนี้เข้าเกณฑ์ 172 ไหม? รองนายกฯ ได้ตอบไปว่า “สถานการณ์เช่นนี้ก็เข้านะ เงินคงคลังเหลือไม่มาก ไหนจะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แถมปีนี้ยังจะมี super El Niño อีก ซึ่งกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร ต้องมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีก”
นางสาวรัชดา ย้ำว่า การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาล และข้าราชการต้องทำงานร่วมกัน รับฟังกันและกัน การด่วนสรุปว่า มีการตัดสินใจข้ามหัวข้าราชการ จึงเป็นความคิดเห็นที่เกินเลยไปมากทีเดียว