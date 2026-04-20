ปชน.ระทึก 24 เม.ย. ศาลรับฟ้อง44 ส.ส.!?

หลังจากที่ นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 24 เมษายน ศาลฎีกา นัดประชุมองค์คณะของศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคำร้องคดีที่ ป.ป.ช. ยื่นเอาผิดอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล ฐานทำผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทำให้ในวันนั้น พรรคประชาชนในปัจจุบันต้องปรับกระบวนเพื่อตั้งรับกันล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี ในวันนั้นแน่นอนว่าพวกเขาต้องลุ้นกันด้วยใจระทึกว่า “จะรอด” หรือไม่ ในหลายความหมาย นั่นคือ ลุ้นให้ศาลไม่รับคำร้อง หรือว่า “ซื้อเวลา” ด้วยการเลื่อนการพิจารณาออกไป หรือ หากรับคำร้อง ก็ให้ลุ้นว่าไม่มีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.
แต่ไม่ว่าจะออกมุมไหน สำหรับพรรคประชาชนแล้ว คิดว่าปลายทางย่อมต้องมีผลลบ มากกว่าบวกแน่นอน เพราะหากพิจารณาเฉพาะจำนวน 10 ส.ส.ในพรรคประชาชนตอนนี้ จาก 44 คน ที่เป็นอดีต ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ถือว่าเป็นแกนนำของพรรคใน “แถวที่สาม” ตั้งแต่หัวหน้าพรรค นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นต้น
ดังนั้น ในยกแรก คือลุ้นว่า วันศุกร์ที่ 24 เมษายน นี้ ศาลฎีกา จะรับคำร้องไว้ไต่สวนหรือไม่ และหากรับไว้ไต่สวน จะมีคำสั่งให้ 10 สส.พรรคส้ม หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็น สส.ไว้จนกว่าจะมีการอ่านคำตัดสินหรือไม่
อย่างไรก็ดี มีหลายคนคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า “รอดยาก” โดยเห็นว่า นี่เป็น “ช็อตต่อเนื่อง” ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ก็ล้วนเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีเสนอ ร่าง แก้ไข มาตรา 112 ที่เป็นการบ่อนเซาะสถาบันฯ มีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำหรับพรรคประชาชนในเวลานี้ ก็เหมือนกับรับรู้สถานการณ์เมื่อมีการขยับพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าด้วยการปรับโครงสร้างพรรคใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารแบบยกชุด
มีรายงานจากพรรคประชาชน เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุด เรื่องการจัดวางตำแหน่งบริหารต่างๆ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคประชาชน ช่วงวันที่ 24-26 เม.ย. นี้ ซึ่งตรงกับช่วงที่ ศาลฎีกานัดฟังคำสั่ง คดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 วันที่ 24 เมษายน ว่า ในเรื่องของคดีความ ทางฝ่ายกฎหมายได้ประเมินไว้ใน 3 ทาง คือ 1. ไม่ประทับรับฟ้อง 2. ศาลประทับรับฟ้อง โดยที่ไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือศาลอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และ 3. ศาลสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปแก้ไขคำร้องเพิ่มเติม ในช่วงเวลาการประชุมใหญ่ พรรค ปชน.ก็จะมีการเกาะติดคดีที่ศาลฎกาไปพร้อมกันด้วย
ขณะที่การจัดวางบุคลากร เปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในพรรคที่น่าสนใจ มีอาทิ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะถอยลงไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน นายศรายุทธ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ที่ไขก๊อกลาออก
นอกจากนี้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นโฆษกพรรค แทนนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ที่จะขยับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน ด้านตำแหน่งแม่ทัพในภาคต่างๆ มีอาทิ ภาคเหนือตอนบน คือ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ และรองโฆษกพรรค ส่วนภาคเหนือตอนล่าง คือ นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 5 สำหรับภาคอีสาน คือ นายวีรนันท์ ฮวดศรี สส.ขอนแก่น ส่วนภาคใต้ คือ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ ในส่วนของ กทม. จะเป็นในรายของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. อย่างไรก็ตาม ทุกตำแหน่งข้างต้น ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่สามัญพรรค รวมถึง คดี 44 สส.ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่ง วันที่ 24 เมษายน
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า การประชุมสามัญพรรคประชาชนจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนเมษายนตามที่กฎหมายกำหนด ยอมรับว่า มีการปรับในตำแหน่งเลขาธิการพรรค เพราะ นายศรายุทธ ใจหลัก ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้ว จึงจะต้องมีการเลือกใหม่ ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรค จะรอความชัดเจนจาก คดี 44 สส.ว่าศาล จะมีคำสั่งอย่างไร
ขณะนี้ คดี 44 สส. ทีมกฎหมายอยู่ระหว่างทำเรื่องขอคัดสำเนาเอกสารจากศาล เนื่องจากมีเป็น 1,000 หน้า 1 คน มี 3 ลัง เพื่อจะนำมาศึกษาเขียนสำนวนคัดค้าน และขอทุเลาต่อศาล คาดว่า กระบวนการที่ศาลจะพิจารณาประทับรับฟ้องหรือไม่นั้น จะใช้เวลาระยะหนึ่ง ยกเว้นศาลจะอ่านเอกสารได้เร็ว ก็อาจจะทำให้พิจารณาสั่งประทับรับฟ้องได้เร็ว แต่ดูจากจำนวนเอกสารแล้ว คาดว่าไม่น่าจะเร็ว
หากพิจารณาจากรายงานการ “ปรับทัพ” ของพรรคประชาชนดังกล่าว ลักษณะก็ไม่ต่างจากการรับสภาพกันล่วงหน้า และทุกอย่างก็เกิดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 24 เมษายน และเชื่อว่ายังต้องมี “แผนสำรอง” อีกแผนหนึ่ง หากมีคำสั่งศาลในทางใดทางหนึ่ง
ขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากรายชื่อของ “แถวสี่” ที่ออกมา หาก “แถวสาม” มีอันเป็นไป นั่นคือในเบื้องต้นถูก “สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่” ก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบค่อนข้างมาก เพราะหากพิจารณาจากรายชื่อ รวมไปถึง “กระดูก” ของแต่ละคนที่จะขึ้นมาไล่เรียงลงมาตั้งแต่ว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ หรือแม้แต่คนที่จะลดระดับลงมาจากเคยเป็นหัวหน้าพรรคอย่าง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรค(ชั่วคราว) นั้นถ้าให้พูดกันแบบตรงๆก็ต้องบอกว่าความแหลมคมยังไม่มากพอ
ดังนั้นหากพิจารณากันตามรูปการณ์แล้วนาทีนี้เหมือนกับว่าภายในพรรคประชาชนได้เตรียม “ทำใจ” เอาไว้แล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า กรณีนี้ถือว่า หนักหนาสาหัส มากทีเดียวและที่สำคัญหาทางรับมือยาก อีกทั้งในช่วงภาวะที่ต้องยอมรับว่าเป็น ภาวะ “ขาลง” แบบนี้แทบจะไม่สามารถสร้างแรงกดดันใดๆได้เลย มีเพียงทางเดียวคือ “รอลุ้น” เท่านั้น !!