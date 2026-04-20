"ก๊วนสมชัย" บุกศาลปค.สูงสุดโวยคำชี้แจงพิพากษาหายจากเว็บ ยื่นสอบมติไล่ออก-เช็กคุณสมบัติผู้สมัคร สส.หลอกลวง

“สมชัย-เรือบิน-ธนารัตน์ ” บุกศาลปค.สูงสุด ขอคำชี้แจงปมคำพิพากษาคดี “อดีตอัยการจว.” หายวับจากระบบค้นหาหลัง 18 เม.ย.–ถูกกล่าวหาปลอม จี้ไต่สวนละเมิดอำนาจศาล คาใจมีแรงกดดันหรือแค่ปรับปรุงเว็บ พร้อมงัดหลักฐานอื้อ ลุยยื่นอัยการสอบมติไล่ออก จ่อร้อง กกต.เช็กคุณสมบัติผู้สมัคร สส.หลอกลวงหรือไม่ ชี้ปมนี้กระทบกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ–สังคมต้องได้คำตอบชัดเจน
วันนี้ (20 เม.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน ผอ.ดีโหวต มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์ุ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เข้าขอความชัดเจนจากสำนักงานศาลปกครองกรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เคยมีคำพิพากษายกคำฟ้องของอดีตอัยการจังหวัดที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติคณะกรรมการอัยการที่สั่งไล่ออกอดีตอัยการจังหวัดคนดังกล่าวหายไปจากระบบสืบค้นคดีทางเว็บไซต์ศาลปกครอง และถูกมองว่าคำพิพากษาดังกล่าวเป็นของปลอม โดยนายสมชัย กล่าวว่า ที่ต้องมายื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะมีประเด็นว่าน่าจะมีบุคคลที่ไปละเมิดคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากตนทราบว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องของอัยการท่านหนึ่งที่มาร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการของคณะกรรมการอัยการ
"ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวถูกไล่ออกจากราชการแต่กลับมีการไปพูดว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ไม่มีการไล่ออกจากราชการจริง นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน. บางพลัด ว่าเอกสารคำพิพากษาศาลปกครองดังกล่าวเป็นของปลอม จึงเห็นว่าเข้าลักษณะการละเมิดอำนาจศาล ผมจึงได้นำเอกสารต่างๆที่ได้จากการไปพูดคุยในรายการทีวี รวมถึงตัวคำพิพากษาศาลปกครอง และหมายเลขการแจ้งความที่ 58 เล่มที่ 33/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค.2568 เวลา 13.21 น.มายื่นให้กับทางศาลเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงว่าที่มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเท็จนั้น จริงหรือไม่ รวมถึงข้อกล่าวหานั้นเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ "
นายสมชัย ยังเรียกร้องให้สำนักงานศาลปกครองออกมาชี้แจง เพราะก่อนวันที่ 17 เม.ย. จนถึงก่อนเวลา 11.00น. ของวันที่ 18 เม.ย. คำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวยังสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของศาลปกครอง แต่หลังจาก 11.00น. ของวันที่ 18 เม.ย.แล้ว ไม่สามารถสืบค้นได้ ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงที่ศาลมีการปรับปรุงเว็บไซต์หรือไม่ เพราะมีการแจ้งว่าจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันที่ 17 - 19 เม.ย. หรือเป็นเพราะเนื้อหาของคำพิพากษามีบางข้อความที่พาดพิงถึงบุคคลที่ 3 อาจทำให้เกิดความเสียหายทางศาลจึงมีการดึงออกจากระบบเพื่อไปทบทวน และจัดทำข้อความให้เหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่ หรืออาจเป็นเพราะบุคคลภายนอกที่มีอำนาจสั่งการให้มีการดึงคำพิพากษาดังกล่าวออกจากระบบ จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสังคมต้องการความชัดเจนศาลจึงควรที่จะชี้แจงต่อประชาชน
นายสมชัย ยังกล่าวด้วยว่า จะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการเพื่อขอคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัยอัยการคนดังกล่าว เพราะตนมีทั้งเลขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ วัน เวลา ที่มีการประชุมคณะกรรมการอัยการ เพราะต้องการพิสูจน์ว่าคณะกรรมการอัยการมีมติไล่ออกอัยการคนดังกล่าวจริงหรือไม่ รวมทั้งจะมีการไปยื่นต่อกกต.ในสัปดาห์หน้าเนื่องจากอัยการคนดังกล่าวเคยเป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 2 พรรค มาตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2566 และ 2569 โดยระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าลาออกจากราชการ ซึ่งมองว่าการระบุคุณสมบัติลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวง มาตรา73 (5) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. 2561
เมื่อถามว่าการที่บุคคลดังกล่าวถูกไล่ออกจากราชการแล้วกกต.ให้เป็นพยานในคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ที่ต่อสู้ในศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า ทราบว่ามีการถอนตัวจากการเป็นพยาน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงตามนี้หรือไม่ ซึ่งการที่กกต. จะยังนำบุคคลดังกล่าวมาเป็นพยาน ก็เป็นสิทธิของกกต.ที่จะต้องเป็นผู้พิจารณา
ด้านนายธนารัตน์ กล่าวว่า ได้ยื่นขอคัดตัวสำเนาคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วรวม 3 ชุด ขณะนี้รอว่าศาลจะพิจารณาหรือไม่ แม้คำพิพากษาจะล่องหนจากระบบจากการสืบค้นทางเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง แต่เรายังสามารถสืบค้นผ่านกูเกิ้ลได้ ซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าคำพิพากษานี้ยังมีอยู่จริง และยังเป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (ดิจิทัลฟุตพริ้นท์)
ด้านนายธรรม์ธีร์ กล่าวว่า คำพิพากษาเป็นข้อมูลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นคดีนี้หรือคดีไหนการที่เป็นข้อมูลเปิด (open data) ให้สามารถสืบค้นได้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งตนกังวลว่าแต่ละคดีเมื่อขึ้นสู่ออนไลน์แล้วมีการดึงกลับโดยไม่มีเหตุผลว่าเกิดจากอะไรมันจะทำให้สังคมเคลือบแคลงและสร้างปัญหาต่อการใช้คำพิพากษานั้นๆเป็นแนวทางในเรื่องต่างๆ ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้มีความชัดเจนว่าเหตุใดหลังจาก 11.00 น. ในวันที่ 18 เม.ย.จึงไม่สามารถสืบค้นคดีดังกล่าวได้อีก