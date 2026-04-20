“ธนกร” นำทีม ส.ส.ภท.ลงมหาสารคาม ฟังผลกระทบสงคราม ตอ.กลาง มั่นใจ “อนุทิน” แก้ได้-เดินถูกทาง วอนให้เวลารัฐบาล

“ธนกร” นำทีม ส.ส.ภูมิใจไทย ลงพื้นที่มหาสารคามรับฟังปัญหาผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง เผยชาวบ้านฝากนายกฯ เร่งแก้ปัญหา มั่นใจ “อนุทิน” แก้ได้-เดินถูกทาง วอนให้เวลารัฐบาลดำเนินการ แล้วจะเห็นผลเป็นรูปธรรมแน่นอน
นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สส.สมุทรปราการและนายศาสตรา ศรีปาน อดีตสส.สงขลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สส.มหาสารคาม เขต1 พรรคภูมิใจไทยให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง เนื่องจากตนมองว่า การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเองนั้นจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน และยังสามารถรับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดมากที่สุด ทั้งนี้ ชาวบ้านยังฝากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุด ซึ่งตนจะนำปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ รายงานให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้รับทราบ เพื่อที่รัฐบาลจะได้หาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วต่อไป
นายธนกร กล่าวต่อว่า วันนี้ตนมั่นใจว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินนั้นเดินมาถูกทางแล้ว ทั้งมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคขนส่ง และเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ขยายวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 300 บาท เป็น 400 บาท ระยะเวลา 1 เดือน โครงการสินเชื่อปรับตัวเพื่อความยั่งยืนฯ วงเงิน 5,000 ล้านบาท เช่น การติดตั้งระบบ Solar Cell ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ EV โดยมีดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิต วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 3% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 6% ส่งผลให้เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ส่งออกไทยที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น และการอุดหนุนค่าน้ำมันแก่ภาคขนส่งเป็นระยะเวลารวม 42 วัน
“วันนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ไปตามขั้นตอน ผมเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกฯ เดินมาถูกทางแล้ว ขอเวลาให้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้ให้เสร็จสิ้นตามแผนเสียก่อน แล้วพี่น้องประชาชนจะได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน” นายธนกร กล่าว
ทั้งนี้ นายธนกรยังถือโอกาสนี้ไปร่วมงาน การแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT วัดป่าวังน้ำเย็น” ที่วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามด้วย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก คาดว่าการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่สายตาชาวโลกแล้ว ยังจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน