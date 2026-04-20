"โสภณ" ถกแบ่งปธ.กมธ. ภท. 14 ปชน. 9 พท. 5 กธ. 4 ปชป. 2 "มนพร" ชี้ยังไม่ลงตัวคุยนอกรอบเคาะ 22 เม.ย.

ปธ.สภาฯ หารือหน.พรรคการเมือง แบ่งสัดส่วน กมธ. พร้อมแบ่งโควตาปธ.กมธ.ให้ 6 พรรค ภท.ได้ 14 ปชน. 9 พท. 5 กธ. 4 ปชป. 2 ทร. 1 “มนพร” บอกยังไม่ลงตัว ให้พรรคไปคุยนอกรอบ ก่อนเคาะอีกครั้ง 22 เม.ย. นี้
วันนี้ (20เม.ย.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาน เพื่อพิจารณาสัดส่วนกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ จำนวน 35 คณะ โดยมีหัวหน้าพรรคและตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วม อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย นายวสวรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการหารือดังกล่าวได้พิจารณารายละเอียดของการแบ่งสัดส่วนว่าพรรคการเมืองในสภาฯ จะได้รับการจัดสรรให้ดำรงตำแหน่งกมธ.กี่คณะ รวมถึงการแบ่งโควตาประธานกมธ. โดยภายหลังการประชุม นายโสภณ กล่าวว่า การแบ่งโควตาประธานกมธ. โดยมีพรรคการเมือง 6 พรรคได้รับจัดสรร ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย ได้ 14 คณะ พรรคประชาชน ได้ 9 คณะ พรรคเพื่อไทย 5 คณะ พรรคกล้าธรรม 4 คณะ พรรคประชาธิปัตย์ 2 คณะ พรรคไทรวมพลัง 1 คณะ ซึ่งขณะนี้ยังจัดสรรไม่เรียบร้อย และได้ให้ 6 พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรให้ตกลงกัน ก่อนที่จะนำกลับมาหารือกันอีกครั้งในวันที่ 22 เม.ย. นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. นางมนพร ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าแต่ละพรคการเมืองจะได้ประธานกมธ.คณะใดบ้าง เบื้องต้นได้ข้อสรุปแค่จำนวนประธานกมธ.ของแต่ละพรรค จำนวน 6 พรรคที่จะแบ่งตามสัดส่วนจำนวนสส. ส่วนกมธ.คณะใดที่พรรคการเมืองอยากได้ตรงกันเบื้องต้นจะใช้การพูดคุยกันก่อน แต่มีบางคณะที่หลายพรรคการเมืองอยากได้ตรงกัน เช่น กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่พรรคประชาธิปัตย์อยากได้ตรงกันกับพรรคประชาชน จะให้คุยกันนอกรอบก่อน แล้วนำมาหารืออีกครั้งในวันที่ 22 เม.ย. นี้ เวลา 13.00 น. เบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุป