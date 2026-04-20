“จุลพันธ์” เชื่อคนพท.ตั้งตารอนายใหญ่พักโทษ ยังไร้แผนเชิญเป็นวิทยากร ยันพรรคทำงานได้ทั้งครม.-สส.

รมว.แรงงาน เชื่อ คนเพื่อไทยตั้งตารอ “ทักษิณ” ได้รับการพักโทษ บอกยังไม่มีแผนเชิญเป็นวิทยากร ยัน พรรคสามารถทำงานได้ทั้ง ครม.-สส.
วันนี้ (20เม.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษและเตรียมได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ ที่จะนำนายทักษิณกลับมาเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาด้านการเมือง ว่า ไม่ได้มีประเด็นนี้ในการหารือ ซึ่งทุกคนก็แสดงความยินดีกับข่าวที่ได้ยิน แต่ก็ต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นครบถ้วน ส่วนตัวไม่ได้รู้ข้อกฎหมายว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร แต่เราก็ตั้งตารอ และเฝ้าหวังให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ท่านได้ออกมา รวมถึงต้องให้เวลานายทักษิณ ในการคิดและพิจารณา เพราะคาดว่านายทักษิณ คงอยากจะใช้เวลากับครอบครัว หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ก็รอดูตามสถานการณ์ ทางพรรคไม่ได้มีการคิด หรือวางแผนใดๆเพราะขณะนี้พรรคก็สามารถทำงานได้ และเราก็มีภาระหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน สภาทั้งในส่วนของ สส.ในสภา และส่วน ครม. ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไป ซึ่งตอนนี้เราเน้นเรื่องการทำงานเป็นหลัก
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะไปพบกับนายทักษิณ หลังได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คงมีโอกาสได้พบ แต่ก็ไม่ได้วางแผนว่าจะไปเมื่อใด เรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดล่วงหน้าอยู่แล้ว เชื่อว่าอย่างน้อย อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามงาน ส่วนจะมีมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมที่บ้านหรือไม่นั้น ก็ต้องดูหลายองค์ประกอบและจังหวะเวลาที่เหมาะสม