“อนุทิน” เข้มแก้ PM 2.5 ป้องกันอันตราย ปชช.ระยะยาว บอกพื้นที่เสียโอกาสมาก เร่งสร้างความเชื่อมั่น

“นายกฯ อนุทิน” สั่งเข้มแก้ปัญหา PM 2.5 ป้องกันอันตราย ปชช.ระยะยาว บอกพื้นที่เสียโอกาสมาก ต้องเร่งแก้ปัญหา สร้างความเชื่อมั่น พร้อมสนับสนุนเต็มที่
วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม นายอนุทิน ชาญวีกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะ และ ผวจ.ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย นายอนุทิน กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่าการประชุมวันนี้เพื่อติดตาม และหาทางแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 สารพิษในแม่น้ำภัยแล้ง อยากให้ที่ประชุมหารือเตรียมการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งด้วย เพราะอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ฤดูฝน เราต้องถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาลดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ตนรับฟังปัญหาจากทั้งรายงานของส่วนราชการ ลงพื้นที่และการอภิปรายในสภา ปัญหา PM 2.5 เป็นปัญหาที่หนักหน่วง โดยปัจจัยมาจากการเผาในประเทศ การเผาในประเทศเพื่อนบ้านและความกดอากาศ สองอย่างเราควบคุมได้ การเผาในประเทศเจ้าหน้าที่ต้องกวดขันป้องกันการเผาป่า ขณะที่การเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ต้องใช้มาตรการให้เขารู้ว่าหากยังทำอยู่จะกระทบความสัมพันธ์อย่างไร แต่เรื่องสภาพอากาศต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย สิ่งที่ตนให้ความสำคัญอย่างที่สุด คือ เรื่องสุขภาพของประชาชน ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุดเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจนเกิดอันตรายในระยะยาว ดังนั้น จึงอยากให้ทุกท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อยกระดับการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งการช่วยเหลือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาสุขภาพ และที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดเด็ดขาดจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดหากต้องการได้รับการสนับสนุนใดๆให้แจ้งมายังที่ประชุมเพื่อจะได้ร่วมกันหาทางออก
นายอนุทิน กล่าวว่า “ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานทั้งภาพใหญ่ภาพย่อยให้การดำเนินการทุกอย่าง บรรลุผลสูงสุดด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค ปีนี้ผมเห็นด้วยตัวเองว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบน เสียโอกาสอย่างมากในการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนการสร้างโอกาสทำมาหากินและการทำให้ระบบเศรษฐกิจที่ควรจะเติบโตมากกว่านี้ก็ทำให้ไม่ได้ เพราะสภาพปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เพราะสักวันหนึ่งความมั่นใจจะหายไป และจะมีแต่ความแร้นแค้นความลำบากในพื้นที่แห่งนี้ สิ่งนี้ยังพอแก้ไขได้ เพราะเรามีสองประเด็นที่ทำได้ ขอให้ทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ อะไรนอกเหนือความควบคุมเป็นเรื่องธรรมชาติก็จะใช้เทคโนโลยีหลักวิชาการต่างๆ ดำเนินการต่อไป ขอให้ทุกท่านช่วยกันหาทางออก การมาครั้งนี้ต้องไม่เสียเที่ยว ต้องมีทางออกมีแนวทางการดำเนินการเกิดขึ้นผมพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายขอให้ทุกท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อประชาชน”