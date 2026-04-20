"ประเสริฐ" เผยประชุมใหญ่ พท.ศุกร์นี้ ปรับโครงสร้าง กก.บห.แต่ไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรค

เลขาธิการเพื่อไทย เผยประชุมใหญ่ศุกร์นี้ปรับเพิ่มโครงสร้าง กก.บห. ไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรค บอก ยังไม่คุยเรื่องลาออก ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้ รัฐมนตรีทุกคนยังคงทำงานทั้งในสภาฯ-ฝ่ายบริหารได้ ยันไม่ทิ้งสนาม กทม.แต่จะทำการเมืองแบบใดต้องคุยกัน
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายจากพรรคเพื่อไทย ว่า แกนนำพรรคเพื่อไทยนัดประชุมในช่วงบ่ายเพื่อหารือ และเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.นี้ ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีแกนนำพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทย นำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าหน้าพรรคเพื่อไทย
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.นี้ เป็นการประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยในการประชุมจะมีการเพิ่มองค์ประกอบของกรรมการบริหารพรรค ขณะที่ในช่วงท้ายของการประชุมจะมีการแสดงวิสัยทัศน์โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นอกนั้นจะเป็นวาระปกติเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การแถลงกิจกรรมต่างๆระหว่างปีทั้งปัจจุบันและอนาคตของพรรคเพื่อไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกต. ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเหมือนเดิม และย้ำว่า จะมีการเพิ่มบุคคลที่เคยลาออกจากกรรมการบริหารพรรคช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม
เมื่อถามถึง งานสภาผู้แทนราษฎรอย่างพรรคภูมิใจไทยที่บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะต้องลาออกเช่นเดียวกันหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีบางคนเป็น สส.เขต เพราะฉะนั้นเรื่องลาออกต้องมีการพูดคุยกัน และยังไม่มีการลงลึกไปว่าท่านใดต้องลาออก ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายสภาฯและฝ่ายบริหาร
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยมีข้อสรุปในเรื่องการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เราพูดคุยในเรื่องนี้อยู่ว่าท้ายที่สุดพรรคจะดำเนินการอย่างไร ขอเวลาอีกนิดเนื่องจากมีเวลาตัดสินใจอยู่ เพราะการเลือกตั้งจะมีช่วงประมาณกลางปี 2569 และยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งสนามกทม. พรรคยังให้ความสำคัญ แต่การดำเนินกิจกรรมการเมืองในรูปแบบใดของพรรคเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคต้องคุยกัน ร่วมกับสมาชิกกรุงเทพด้วย