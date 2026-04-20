"ประเสริฐ" เชิญผู้บริหารปอเนาะ-ตาดีกา หารือที่ ศธ. 29 เม.ย.นี้ เชื่อไร้ปัญหา

“ประเสริฐ” เผยเชิญผู้บริหารสถาบันปอเนาะ-ตาดีกา หารือการทำงานในอนาคต ที่ ศธ. 29 เม.ย.นี้ ย้ำมี สช.ดูแล ทำงานร่วมกันมาตลอดไม่มีปัญหา
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจ ระหว่างแม่ทัพภาคที่ 4 และสถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา ว่าในวันที่ 29 เมษายนนี้ จะเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งจริง ๆ แล้ว มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำกับดูแลอยู่ โดยต้องทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจ คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาก เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในอนาคต
ส่วนจะทำความเข้าใจอย่างไร เพราะที่ผ่านมาคนมักจะมองโรงเรียนลักษณะนี้ไปในทางลบ นายประเสริฐ กล่าวว่า จริง ๆไม่มีอะไรเลย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำกับดูแลอยู่ ที่ผ่านมาก็ทำงานบูรณาร่วมกันมาโดยตลอด ก็ไม่มีปัญหาอะไร และการมาพูดคุยกันครั้งนี้ ก็พูดถึงแนวทางในอนาคตที่จะต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงประเด็นทั่วไปอีกหลายเรื่อง ที่โรงเรียนเอกชนต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนกัน