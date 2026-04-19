"ไอซ์" พาดพิง "เน?" ยกคดี "ศักดิ์สยาม" แซะยกประเทศให้ตระกูลพี่ปกครอง เทียบคดี 44 สส.ส้มกลับฟันโช๊ะ!

พี่เนมีสะดุ้ง! “ไอซ์ รักชนก” แซะแรงปม ป.ป.ช. ยกคำร้องหุ้นบุรีเจริญ “ศักดิ์สยาม” ประชด ยกประเทศให้ตระกูลพี่ปกครองไปเลย แผ่นดินนี้ทาสีน้ำเงินให้พอใจ เทียบคดี 44 สส. ป.ป.ช.กลับฟันโช๊ะ!
วันนี้ (19 เม.ย. 2569) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงคดีที่ ป.ป.ช. ยกคำร้องคดีหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ว่า เส้นเงินโยงใยกันชัดเจน ให้ใครในประเทศนี้ดูก็รู้ว่า จงใจใช้มอมีนี แต่ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจตัดสิน ผลเลยออกมา ‘เชื่อว่า‘ ไม่มีเจตนา ไม่ผิด เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทินมัวหมอง
คดี ‘44 สส พรรคก้าวไกล‘ ยื่นแก้กฏหมาย 112 ก.ก.ต. รับรองเป็นนโยบายใช้หาเสียง
แค่ลงชื่อเฉยๆ แต่กฏหมายยังไม่เข้าสภาด้วยซ้ำ
ใครๆก็รู้แน่เหมือน 5นิ้วบนฝ่ามือว่าเข้าไปยังไงก็โดนปัดตก ป.ป.ช. ฟันโช๊ะ! ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง คนกลุ่มนี้ กำลังจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
เรียกว่า ประหารชีวิตทางการเมือง ชาตินี้พวกมึงอย่าได้สะเอะตลอดภพภูมินี้อย่าได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นนักการเมืองอีก
เอาเลยพี่ ไล่ยุบพรรค ไล่ตัดสิทธิ์ ไล่ตัดหัวพวกเราให้หมด ทำแบบเวรๆ เหตุผลเลวๆ ใช้อำนาจดิบๆ ซึ่งๆหน้างี้เนี่ยแหละดี ให้มันรู้ว่าๆกันไปเลย ว่าประเทศนี้ของใคร องคาพยพสีส้ม ตายตกไปตามกันให้หมด ในสภาจะได้เหลือแต่ สีน้ำเงิน
บ้านนี้ เมืองนี้ แผ่นดินนี้ ให้พี่ทาด้วยสีน้ำเงินไปเลย
ประเทศนี้ยกให้พี่หนู พี่เน ไปปกครอง
ให้คนดี คนรักชาติ รักสถาบัน ได้ปกครองบ้านเมือง
นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังได้แชร์ข่าวจากเพจหมาเฝ้าบ้าน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า มีเส้นเงินชัดขนาดนี้ ป.ป.ช. บอกว่าไม่มีเจตนา เยี่ยมครับพี่เน พี่หนู บ้านนี้ เมืองนี้ ประเทศนี้ ขอยกให้ตระกูลพี่ไปปกครองเลยครับ ให้คนดีปกครองบ้านเมือง