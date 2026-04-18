"ไอซ์" แซะรักชาติไม่ไหวแล้วโว๊ย สีน้ำเงินสวยไหมมีทุกองค์กร ป.ป.ช.มาตรฐานเดียวพวกกันสำคัญเสมอ

“รักชนก” แซะ รักชาติไม่ไหวแล้วโว๊ย! ถามสีน้ำเงินสวยไหมคะ ประเทศไทยน้ำเงินทุกองค์กร ย้อนป.ป.ช.มาตรฐานเดียว พวกกันสำคัญเสมอ
วันนี้ (18เม.ย.) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์กรอิสระ ว่า ป.ป.ช. น่าจะมีมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานแบบ “พวกกันสำคัญเสมอ”
นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังได้เขียนข้อความในช่องแสดงความเห็นว่า “รักชาติไม่ไหวแล้วโว๊ย” และมีการโพสต์ภาพกราฟิกแสดงสัดส่วนอำนาจใน ครม. สส. และ สว. แล้วเขียนข้อความว่า "สีน้ำเงิน สวยไหมคะ ตอนนี้ประเทศไทยเรามีแต่สีน้ำเงินทุกที่ทุกองค์กร"