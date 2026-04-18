นักแต่งเพลง สวนกระแสแต่งเพลงให้กำลังใจ "แสวง-กกต." จัดเลือกตั้งโปร่งใส ทั้งแผ่นดิน-ต่างชาติยอมรับ

นักแต่งเพลง สวนกระแส แต่งเพลงชื่นชมและให้กำลังใจ "แสวง- 7 กกต." จัดเลือกตั้งได้โปร่งใส คนชมทั้งแผ่นดิน ต่างชาติยอมรับ
วันนี้ (18เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "วิทย์ มหาชน " นักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ ได้แต่งเพลงให้กำลังใจนายแสวง บุญมี เลขา กกต.พร้อมด้วย กกตทั้ง 7 คนในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเพลงดังกล่าวโพสต์เผยแพร่ใน YouTube เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งใหญ่ไม่นาน และมีการเขียนคำอธิบายว่าเขียนเพลงนี้แต่งขึ้นจากใจเพื่อยกย่องสรรเสริญ ในความซื่อสัตย์โปร่งใส ของคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ของไทย
ทั้งนี้ในเรื่องเพลงระบุว่าทั้งนายแสวง คนดีศรีบุรีรัมย์ และ กกต.ทั้ง 7 คน มีผลงานที่น่าจดจำ โดยจัดการเลือกตั้งใหญ่ได้โปร่งใสและไร้มลทิน ได้รับความชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติ ซึ่งภาษีกว่า 7,200 ล้านบาท ถือว่ายังดูต่ำไปกับความสามารถในการจัดการเลือกตั้งได้ออกมาเป็นอย่างดีในทุกที่ ชาวต่างชาติยังชื่นชมความสามารถ พร้อมขอให้ผลกรรมที่ทำได้กระทำได้รับผลดี ต่อไป