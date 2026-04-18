"หนูนา" ย้ำ ชทพ.-ภท.เนื้อเดียวกัน อุบครั้งหน้าส่งสส.-ยุบรวม ให้กำลังใจรัฐฝ่าอุปสรรคชมไม่ใจแคบดึงต่างพรรคร่วมงาน

“กัญจนา” ย้ำ ชทพ.-ภท. เป็นเนื้อเดียวกัน ครั้งหน้าส่งผู้สมัคร สส.หรือไม่ ค่อยว่ากัน ปัดตอบยุบรวมกันหรือไม่ เป็นเรื่องอนาคต ยังไม่พูดวันนี้ ให้กำลังใจรัฐบาลฝ่าฟันอุปสรรค ชม ไม่ใจแคบดึงมืออาชีพร่วมงานแม้อยู่ต่างพรรค
วันนี้ (18เม.ย.) เมื่อเวลา 10.55 น. ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการทำกิจกรรมทางการเมือง เพื่อรักษามวลชนหรือฐานเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาไว้ว่า พรรคชาติไทยพัฒนายังมีสำนักงาน มีตัวแทนของพรรค และผู้บริหารพรรคที่ยังทำงาน แม้จะไม่มี สส. แต่อดีต สส.ที่ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนเนื้อเดียวกัน คนสุพรรณบุรีมีปัญหาอะไรให้บอกมาที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ ยกตัวอย่างสมาชิกพรรค นายสมชาย สุจิตต์ หัวหน้ากรรมการสาขาพรรค เป็นบิดาของนายสรชัด สุจิตต์ สส.เขต 1 สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย นายจองชัย เที่ยงธรรม สมาชิกพรรคก็เป็นบิดาของนายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.เขต 4 สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรครุ่นพ่อ คิดดูว่า พ่อใหญ่กว่าลูกหรือไม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนี้ล้วนแต่เป็นที่พึ่งในการรับฟังปัญหาของชาวสุพรรณบุรี และส่งต่อไปยัง สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลในพื้นที่ ไม่ได้ต่างอะไรกัน ยังทำงานจุดนี้ได้อยู่ พรรคชาติไทยพัฒนาทำงานช่วยพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ำ ที่จะช่วยรับฟังปัญหาและแก้ปัญหา
น.ส.กัญจนา กล่าวถึงความเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาว่า ในความเป็นจริงไม่ได้มี สส. หากพูดถึงฐานมวลชน ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ หรือพรรคชาติไทยพัฒนาขณะนี้ก็คือ ฐานเดียวกัน เพราะในความเป็นจริงต้องยอมรับว่า คือฐานเดียวกัน ทำงานส่งทอดด้วยกัน มาจากที่เดียวกัน
เมื่อถามว่า เงื่อนไขของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในครั้งหน้าจะต้องมีการส่งผู้สมัคร สส. น.ส.กัญจนา กล่าวว่า เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีหนึ่ง เพราะยังไม่ถึงวันนั้น เมื่อถามอีกว่า ในอนาคตมีการพูดถึงพรรคชาติไทยพัฒนายุบรวมกับพรรคภูมิใจไทย น.ส.กัญจนา กล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องของอนาคต ยังไม่พูดวันนี้ เมื่อถามย้ำว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะยังยึดฐานที่มั่นและลงพื้นที่เหมือนเดิมใช่หรือไม่ น.ส.กัญจนา กล่าวว่า อย่างที่บอกคือ ฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะทำทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสรชัด นายเสมอกัน หรือนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย และนายนพดล มาตรศรี อดีต สส.สุพรรณบุรี เขต 3 ยังมีโอกาสทำงานให้ประชาชน เพื่อให้ทุกคนที่ไปจากพรรคชาติไทยพัฒนาได้ยังคงอยู่ทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่
น.ส.กัญจนา ยังกล่าวถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันว่า รัฐบาลมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงที่เกิดสงคราม ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งการขึ้นราคาน้ำมัน ที่ส่งผลต่อค่าครองชีพซึ่งก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาล และเชื่อว่ารัฐบาลรับฟังปัญหาของประชาชนรวมทั้งเปิดใจกว้างที่จะฟังข้อชี้แนะข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ใจแคบและไม่ฟังใคร ซึ่งเห็นได้จากที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เชื้อเชิญคนที่อยู่พรรคฝ่ายค้าน หรือต่างพรรคมาช่วยเป็นทีมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไม่ได้แปลกแยกว่าเป็นพรรคนั้นพรรคนี้ ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่รัฐบาลเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น และดึงภาคส่วนต่างๆ มาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอให้กำลังใจทุกคน ให้กำลังใจรัฐบาลในการทำงาน ให้กำลังใจประชาชนในการฝ่าฟันอุปสรรค ภาวะตรงนี้ขนาดโควิด 19 เรายังผ่านกันมาได้ สถานการณ์นี้เราก็ต้องผ่านกันไปได้ สงครามไม่ได้อยู่ไปตลอดปีตลอดชาติ ต้องมีวันจบ และราคาน้ำมันจะต้องมีการปรับตัวลง