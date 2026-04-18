“สว.วีระพันธ์“โต้เฟคนิวส์ล้มบัตรทอง 30 บาท ย้ำไม่มีใครเสนอเลิก ชี้เป็นขบวนการดิสเครดิต ทำ ปชช.ตื่นตระหนก

วันนี้(18 เม.ย.) นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่า สว.เตรียมเสนอให้ยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 30 บาท โดยยืนยันว่าเป็นเฟคนิวส์และไม่มี สส. หรือ สว. คนใดเสนอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการอภิปรายในรัฐสภา ระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันนั้นมีการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ และข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ ตลอดจนโครงสร้างบอร์ดที่มีบุคคลกลุ่มเดิมดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน
“ไม่มีใครพูดถึงการยกเลิก 30 บาทเลย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ และไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สิ่งที่มีการพูดถึงคือแนวทางปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อว่า เพจที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าวเป็นเพจที่ไม่น่าเชื่อถือ และเข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยลักษณะการเผยแพร่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายเพจ อาจเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการหรือไอโอ (IO) ที่มีเป้าหมายเพื่อดิสเครดิต สว. ซึ่งมีบทบาทตรวจสอบประเด็นด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติ แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา ซึ่งอาจเข้าใจผิดและวิตกว่าจะสูญเสียสิทธิการรักษา
ในส่วนของการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว นพ.วีระพันธ์ ระบุว่า สว.ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่วันแรกที่พบข่าว และอยู่ระหว่างหารือถึงแนวทางดำเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากเข้าข่ายนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม
นอกจากนี้ นพ.วีระพันธ์ ยังกล่าวถึงประเด็นที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กำลังติดตามหลังเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ปัญหางบประมาณของ สปสช. ที่มีแนวโน้มไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบด้านนวัตกรรมที่ถูกใช้ไปแล้วจำนวนมาก เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกครึ่งปีอีกทั้งยังมีประเด็นการโยกงบประมาณ ซึ่งมีรายงานว่าสูงถึงหลักหลายหมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการปฐมภูมิ สะท้อนถึงปัญหาการบริหารงบประมาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างเช่น เมื่อวานนี้ สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาตั้งคำถามไปยังบอร์ด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติจโยกงบดูแลระยะยาว (LTC) ไปหน่วยนวัตกรรม ซึ่งตนมองว่าการทำแบบนี้มันไม่ค่อยชอบธรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ต้องติดตามว่า สปสช.จะทำเรื่องนี้ จริงหรือไม่ ที่จะโยกงบที่ตัวเองใช้หมดไปแล้ว แล้วก็ไปเอางบคนอื่นมามาใส่แทน
“คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากบอร์ด สปสช.เข้าชี้แจงข้อมูล แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เชิญอย่างไรก็ไม่ยอมมา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบและการทำความเข้าใจเชิงโครงสร้าง ซึ่งการติดตามตรวจสอบของวุฒิสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และมุ่งหวังให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ไม่ได้มุ่งเน้นทำลายส่วนตัวบุคคล“นพ.วีระพันธ์ กล่าว