“รสนา” ชี้เบนซินควรลงอีก 5 บาท/ลิตร ไม่ใช่แค่ 50 สต.หลังราคาหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แนะเลิกบี20 ลดภาระกองทุนน้ำมัน

“รสนา” ชี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินควรลดลงได้อีกถึงลิตรละ 5 บาท ไม่ใช่แค่ 50 สตางค์ หลังเอาค่าการกลั่นลาภลอยมาลดราคาหน้าโรงกลั่น แต่คนใช้เบนซินไม่ได้ลดราคาด้วย พร้อมเสนอหยุดจำหน่ายดีเซลบี 20 ลดภาระกองทุนน้ำมันที่ต้องจ่ายชดเชย
วันที่ 17 เม.ย. น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้ภาครัฐปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลงถึงลิตรละ 5 บาท จากปัจจุบันที่ปรับลดเพียง 50 สตางค์ พร้อมเสนอให้ยุติการจำหน่ายน้ำมันดีเซลบี20 เพื่อลดภาระการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
น.ส.รสนา ระบุว่า น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 สามารถปรับลดราคาได้มากกว่านี้ เนื่องจากราคาหน้าโรงกลั่นอยู่เพียงประมาณ 24-25 บาทต่อลิตร แต่ราคาขายปลีกกลับสูงถึง 42-52 บาทต่อลิตร โดยมีภาระจากภาษีสรรพสามิตและการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในอัตราสูง รวมถึงค่าการตลาดที่สูงกว่าที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เคยกำหนดไว้
ทั้งนี้ ยังชี้ว่า ผู้ใช้น้ำมันเบนซินไม่ได้รับประโยชน์จากกลไกตลาดอย่างแท้จริง เนื่องจากแม้ราคาน้ำมันโลกจะลดลง แต่ยังต้องแบกรับภาระการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ขณะที่ในช่วงราคาน้ำมันสูง ก็ไม่ได้รับการลดราคาจากมาตรการรัฐอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ น.ส.รสนา ยังวิพากษ์นโยบายดีเซลบี20 โดยระบุว่า แม้ราคาขายปลีกจะถูกกว่าดีเซลบี7 ถึงลิตรละ 7 บาท แต่แท้จริงต้องอาศัยการชดเชยจากกองทุนน้ำมันสูงถึง 9.21 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าการชดเชยของดีเซลบี7 ที่อยู่ที่ 2.83 บาทต่อลิตร ส่งผลให้กองทุนมีภาระเพิ่มขึ้น และกลายเป็นหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันชำระในอนาคต
“ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ควรลดภาระประชาชนด้วยการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน และกำกับค่าการตลาดให้อยู่ในกรอบ เพื่อให้สามารถลดราคาน้ำมันได้จริง ไม่ใช่เพียงเล็กน้อย” น.ส.รสนา ระบุ
พร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณาปรับลดราคาเบนซินลงลิตรละ 5 บาท และยุติการจำหน่ายดีเซลบี20 เพื่อบรรเทาภาระของกองทุนน้ำมันและประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว.
รายละเอียดข้อความในเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล
ราคาเบนซินลดได้อีก 5 บาทไม่ใช่แค่ 50 สตางค์ เลิกบี20 ลดภาระการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเถิด
เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 สามารถจะลดราคาลงได้อีกถึง 5 บาทต่อลิตร ไม่ใช่แค่ 50 สต.แบบวันนี้
ที่ผ่านมากลุ่มเบนซินถูกลอยตัวตามราคาตลาดโลกไปนานแล้ว ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ราคาตามตลาดโลก เพราะคนใช้เบนซินยังถูกรีดเงินเข้ากองทุนตลอดเวลาอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อราคาตลาดโลกมีราคาถูก ก็ไม่เคยได้ใช้น้ำมันราคาถูก ต้องใช้แพง เพราะมีภาระจ่ายเงินให้กองทุนน้ำมัน
เมื่อน้ำมันตลาดโลกราคาแพงเพราะลาภลอยจากค่าการกลั่น รัฐมนตรีสั่งการเอาค่าการกลั่นลาภลอยมาลดราคาหน้าโรงกลั่น คนใช้เบนซินก็ไม่ได้ลดราคาด้วย และยังถูกรีดเงินเข้ากองทุนอีก ยิ่งจ่ายแพงขึ้น
แบบนี้หรือที่เรียกว่าเป็นกลไกตลาดเสรี ?!? น่าจะเป็นตลาดเสรีของหมาจิ้งจอกในเล้าไก่มากกว่า ใช่หรือไม่ ?!
แม้ในยามวิกฤตขนาดนี้ คนใช้เบนซินยังถูกจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสูงมาก เนื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นกลุ่มเบนซินราคาลิตรละ 24-25 บาท แต่ราคาขายปลีก 42-52 บาทต่อลิตร เพราะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหนักมาก ตั้งแต่ 7.50 ,6.75 บาทต่อลิตร และเบนซิน 95 ถูกจัดเก็บเงินเข้ากองทุนถึงลิตรละ 11.41 บาท มากกว่าภาษีสรรพสามิตเสียอีก ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ถูกจัดเก็บเงินเข้ากองทุน ลิตรละ 4.03 บาท และยังถูกเก็บค่าการตลาดสูงถึงลิตรละ 3.59 บาท และ 3.30 บาท ซึ่งสูงกว่ามติ กบง. 21 ก.พ.63 ที่กำหนดไว้ลิตรละ 1.85 บาท
เรียกว่าขูดรีดกันเลือดซิบๆ ทีเดียว
ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นนี้ ควรให้โอกาสคนใช้เบนซินได้หายใจหายคอบ้าง ด้วยการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน และกำกับค่าการตลาดตามที่กำหนดไว้ แม้จะไม่ยอมลดภาษีกันบ้าง ก็ยังสามารถลดราคาเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95,91 ลงได้ลิตรละ 5 บาท ไม่ใช่แค่ 50 สต. !!
รัฐมนตรีเอกนัฏยังห่วงกองทุนน้ำมันติดลบ ก็ควรให้หยุดขายดีเซล บี20 เพราะ ดีเซลบี20 ผสมไบโอดีเซล20% แต่ไม่ได้มีราคาถูกลง กลับมีต้นทุนสูงขึ้น 0.90 บาทต่อลิตร เมื่อเทียบกับ ดีเซลบี7 แม้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มของดีเซลบี 20 จะถูกกว่า บี 7 ถึง 7 บาท ต่อลิตร แต่ก็เพราะถูกกำบังสายตาด้วยกองทุนน้ำมัน ใช่หรือไม่?
ดีเซลบี 20 ถูกลงลิตรละ 7บาท แต่ต้องใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยลิตรละ 9.21 บาท ในขณะที่ดีเซลบี7 กองทุนน้ำมันชดเชยลิตรละ 2.83 บาท
แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่กองทุนชดเชยให้ 9.21 บาท ก็คือหนี้ราคาน้ำมันที่ผู้ใช้ต้องผ่อนชำระคืนกองทุนน้ำมัน นี่คือวิธีการแทรกขายของแพงของโรงกลั่น โดยอ้างช่วยเกษตกรในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ใช่หรือไม่
จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีเอกนัฏโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับคนใช้เบนซินด้วยการลดราคาลงลิตรละ5 บาท อย่าได้กดหัวพวกเขาให้จมน้ำมากกว่านี้เลย ให้จมูกเขาโผล่พ้นน้ำมาหายใจกันบ้าง และยุติการขายดีเซลบี 20 เพื่อลดภาระกองทุนด้วย
รสนา โตสิตระกูล
17 เมษายน 2569