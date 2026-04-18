"มงคล" นำทีมผู้แทนพบปะสมาชิกรัฐสภาโลก ชูซอฟต์พาวเวอร์มัดใจต่างชาติ ปลื้มยกไทยปลายทางเบอร์ 1

ปธ.วุฒิฯ นำทีมผู้แทนพบปะสมาชิกรัฐสภาโลก ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยมัดใจต่างชาติ เผยปลื้มใจคนทั่วโลกยกย่องไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง
วันนี้ (18เม.ย.) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา โพสต์ภาพการเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภาโลกลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า การทูตรัฐสภาเชิงรุก 16-20 เมษายน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะสมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภา(IPU) ณ โรงแรม Hilltan ประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีโลก
นายมงคล ระบุว่า การได้พบปะกับประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาจากทั่วโลกได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งการขึ้นพูดบนเวทีใหญ่และการพบปะแบบทวิภาคี ทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยของเราเป็นที่รู้จักและเป็นความใฝ่ฝันของคนทั้งโลกที่อยากมาเที่ยว เขารู้จักกรุงเทพ รู้จักภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อยุธยาฯลฯ รู้จักวัดพระแก้ว บางคนอยากมาเล่นสงกรานต์ ทุกท่านมีความทางจำดีๆกับประเทศไทย นี่คือเสน่ห์ของคนไทยครับ