รัฐบาลเตือนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยด์โดสิส” พบผู้ป่วยสะสม 732 ดับ 23 กลุ่มเสี่ยงเลี่ยงสัมผัสดิน–น้ำ

รองโฆษกรัฐบาลเตือนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยด์โดสิส” พบผู้ป่วยสะสม 732 ราย เสียชีวิต 23 ราย ย้ำกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงสัมผัสดิน–น้ำ รีบพบแพทย์หากมีอาการ
วันที่ (18 เมษายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคเมลิออยด์โดสิสอย่างใกล้ชิด หลังพบแนวโน้มการระบาดยังคงน่ากังวล โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2569 พบผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 732 ราย และมีผู้เสียชีวิต 23 ราย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ป่วยสะสม 68 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
นางสาวลลิดา กล่าวว่า โรคเมลิออยด์โดสิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินและน้ำ สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล การหายใจเอาฝุ่นดิน หรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยอาการมีได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตั้งแต่มีไข้สูง หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ไปจนถึงมีแผลบวมแดงหรือฝีหนอง ซึ่งหากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้
สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกษตรกร ชาวนา ผู้ที่ทำงานสัมผัสดินและน้ำ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต ธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงสูงกว่ากลุ่มอื่น
ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบูทและถุงมือ และหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน หายใจเหนื่อย หรือมีแผลติดเชื้อ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
“โรคเมลิออยด์โดสิสสามารถรักษาให้หายได้ หากเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนอย่าชะล่าใจ หากมีอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง” นางสาวลลิดา กล่าว
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง