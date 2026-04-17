“ผบ.ทบ.” พบ ทูตฝรั่งเศส กระชับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์–การศึกษา ย้ำจุดยืนไทยแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี

ผบ.ทบ.หารือทูตฝรั่งเศส กระชับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์-การศึกษาทางทหาร พร้อมย้ำจุดยืนไทยต่อปมชายแดนไทย-กัมพูชา ยึดหลักป้องกันตนเอง เดินหน้าหยุดยิง-เจรจา แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตามกรอบสากล
วันนี้(17 เม.ย. 2569 )พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ นายฌ็อง โกลด ปวงเบิฟ (Jean Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ทั้งสองฝ่ายร่วมรำลึกวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ ครบรอบ 340 ปี การเยือนของทูตฝรั่งเศสคนแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งปัจจุบันยกระดับสู่ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” มุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและต่อเนื่องระหว่างไทย–ฝรั่งเศส
ในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นอกจากการที่กองทัพบกได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเมื่อปี 2567 ซึ่งครอบคลุมการจัดหาและการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สำคัญ ฝรั่งเศสยังเชิญผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมงาน Eurosatory Land Force Exhibition เดือนมิถุนายน 2569 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการป้องกันประเทศ อันจะส่งผลดีในการพัฒนากองทัพในอนาคต
ด้านการศึกษา กองทัพฝรั่งเศสยังคงสนับสนุนที่นั่งเรียนในโรงเรียนนายร้อย Saint-Cyr ให้กับกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ไทยมีประวัติการส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาที่ฝรั่งเศสมายาวนาน รวมถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และในอนาคตฝรั่งเศสมีแผนส่งนักเรียนนายร้อยมาศึกษาแลกเปลี่ยนในไทยเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งกองทัพบกยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง
ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ใช้โอกาสนี้ย้ำจุดยืนต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ฝ่ายไทยยึดมั่นการปฏิบัติภายใต้หลักสิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล ยืนยันไม่มีการรุกราน และไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มการปะทะ พร้อมเดินหน้าตามข้อตกลงหยุดยิง และมุ่งแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา เพื่อความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้กลไกระหว่างประเทศแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยฝ่ายฝรั่งเศสได้แสดงความเป็นกลางและแสดงความเสียใจต่อความสูญเสีย ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนเอกสารทางประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุ หากได้รับการร้องขออีกด้วย