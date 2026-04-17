"อนุทิน" นำทีมสวมชุดสงกรานต์ บินชุมพรเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”วันไหลบางเบิด“

นายกฯ นำทีม สวมชุดสงกรานต์ บินเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”วันไหลบางเบิด“ จ.ชุมพร ขรก.-สส.-ปชช.แห่รับพร้อมหน้า
วันนี้ (17 เม.ย. 69) เวลา 17.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานชุมพร เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วันไหลบางเบิด” ณ บริเวณชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เปลี่ยนชุดจากชุดราชการ เป็นชุดสงกรานต์เสื้อลายดอก โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร พร้อมส่วนราชการ และยังมี นายวิชัย สุดสวาสดิ์, นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร มาให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ บรรยากาศที่ท่าอากาศยานชุมพร มีข้าราชการและประชาชน มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำพวงมาลัย และดอกกุหลาบมามอบให้นายกรัฐมนตรีอีกด้วย