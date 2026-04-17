“ณัฐชา” ไล่ “โสภณ” เป็น ปธ.ครั้งแรกศึกษาข้อมูลหน่อย อย่าพูดส่งๆ ยันตั้งผู้นำฝ่ายค้านทำได้ทันที

สส.พรรคส้ม แนะ “โสภณ” เป็นประธานครั้งแรก ศึกษาข้อมูลหน่อย อย่าพูดส่งๆ ตั้งผู้นำฝ่ายค้านทำได้ทันที พรรคประชาชนมีหัวหน้าพรรคอยู่แล้ว ไม่ควรนำประเด็นคดีของ 44 สส.มาเป็นเหตุล่าช้า
วันนี้ (17 เม.ย.) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกมาระบุว่า ยังไม่สามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้นำฝ่ายค้านได้ เนื่องจากต้องรอการแจ้งชื่อจากพรรคประชาชน
นายณัฐชา กล่าวว่า ขั้นตอนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีบรรทัดฐานการปฏิบัติจากประธานสภา ในอดีตอย่างชัดเจน หากยังมีข้อสงสัย ก็ควรศึกษาข้อมูลและยึดแนวทางของผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อน ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะ “พูดส่งๆ” ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณะ
พร้อมย้ำว่า ไม่ควรนำประเด็นคดีของ 44 สส.มาเป็นเหตุให้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญล่าช้า
“พรรคประชาชนมีหัวหน้าพรรคชัดเจนอยู่แล้ว คือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ไม่ได้หายไปไหน และไม่มีขั้นตอนพิเศษใดที่พรรคต้องดำเนินการเพิ่มเติม หากประธานสภาจะเดินหน้าตามกระบวนการ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ไม่จำเป็นต้องโยนความรับผิดชอบมาที่พรรคประชาชน”
นายณัฐชา กล่าวย้ำว่า ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นกลไกสำคัญตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ดังนั้น การปล่อยให้เกิดความล่าช้า ย่อมกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรง ไม่ใช่เพียงประเด็นทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการจัดสรรกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ 35 คณะ พรรคประชาชน ยืนยันว่า มีความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งในบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตรวจสอบ เพื่อผลักดันและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
“พวกเรารับรู้ว่ามีประเด็นเรื่องคดีของ 44 สส. แต่ขอยืนยันว่า เราไม่ได้กระทำผิด และยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอย่างเต็มที่ ตามที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ”
นายณัฐชา กล่าวทิ้งท้ายว่า การขับเคลื่อนกระบวนการของสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้นำฝ่ายค้านได้ทันที เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏชัดอยู่แล้วว่า พรรคฝ่ายค้านมีหัวหน้าพรรคครบถ้วน
“อย่าปล่อยให้ขั้นตอนพื้นฐานของรัฐสภากลายเป็นอุปสรรคทางการเมือง เพราะสุดท้ายผู้ที่เสียประโยชน์คือประชาชน”