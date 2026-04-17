“โสภณ” พาทัวร์ร้านอาหาร สส.ซ้อมขายวันแรก ก่อนใช้งานจริงสัปดาห์หน้า หลังยกเลิกมื้อเที่ยงฟรี

ปธ.สภา พาทัวร์ห้องอาหารสภาซ้อมขายวันแรก ก่อนใช้งานจริงสัปดาห์หน้า หลังยกเลิกอาหารกลางวันฟรี เลือกซื้อได้ทั้งเมนูคาว-หวาน จ่อออกมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกหลังราคาพุ่ง
วันนี้ (17 เม.ย.) เวลา 11.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้พาสื่อมวลชนเดินชมห้องอาหารสภาผู้แทนราษฎรที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา ซึ่งซ้อมเปิดขายอาหารวันนี้เป็นวันแรกให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน โดยการแจกคูปองให้แทนเพื่อทดลองระบบ ก่อนจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า หลังยกเลิกอาหารกลางวันฟรี โดยประธานสภาสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงตัวอย่างในการแลกคูปอง จำนวน 100 บาท เพื่อใช้สำหรับการซื้ออาหาร ก่อนจะเดินมาพาชมร้านอาหารต่างๆ ทั้งของคาวและของหวาน รวม 18 ร้าน ที่จะมาเปิดให้บริการสมาชิกเฉพาะวันที่มีประชุมสภา
นายโสภณ กล่าวว่า ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้เลือกสรรร้านอาหารที่มาขายให้กับสมาชิกภายใต้ข้อจำกัดเวลาที่มีไม่มากนัก ซึ่งนอกจากการใช้คูปองซื้ออาหารแล้ว ยังสามารถสแกนจ่ายเงินได้ด้วยเพื่อความสะดวก และวันนี้ตนอยากจะเลือกอาหารที่เป็นประเภทต้มไปถวายเพลพระที่ชัันบน จากนั้นนายโสภณได้เดินสอบถามเมนูอาหารและราคากับพ่อค้าแม่ค้าร้านต่างๆ โดยช่วงหนึ่ง นายโสภณ ได้พูดกับแม่ค้าว่าอยากให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ขณะนี้กำลังวางแผนอยู่ เช่น อาจใช้กล่องกระดาษแทน และในกรณีที่สมาชิกไม่สะดวกลงมาทานอาหารที่ห้องอาหาร สามารถให้ทีมงานใช้ถุงผ้าลงมาซื้อให้ได้ เพราะขณะนี้พลาสติกแพงอยากให้ช่วยกันลดการใช้