ปธ.สภา จัดพิธีทำบุญสงกรานต์หวังพาชาติฝ่าวิกฤต ปวารณาตนทำประโยชน์บ้านเมือง ปัดตอบการเมือง

“โสภณ” จัดพิธีทำบุญสงกรานต์ หวังพาประเทศฝ่าวิกฤต อวยพร ประชาชน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค ขอปวารณาตนทำประโยชน์ให้บ้านเมือง ปัดตอบประเด็นการเมือง
วันนี้ (17 เม.ย.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี “งานบุญสงกรานต์รัฐสภา สืบสานประเพณี งดงามวิถีไทย” พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดที่บริเวณห้องโถงพิธีชั้น 11 เป็นครั้งแรก เนื่องจากปกติจะใช้ในโอกาสพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
โดยภายในงานมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาทำพิธี โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นนายโสภณได้นำข้าราชการสภาร่วมกันสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์
นายโสภณ กล่าวว่า วันนี้รัฐสภาได้จัดพิธีทำบุญวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี ได้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ และได้มีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับอาคารรัฐสภาและบ้านเมือง
“ในสมัยพุทธกาลมีเมืองไพศาลี ก็เกิดอุบัติภัยแบบนี้ข้าวยากหมากแพง พระพุทธเจ้าก็ได้ไปเจริญพระปริตร ซึ่งเป็นบทสวดเดียวกับที่ทำพิธีวันนี้ และได้มีการประพรมพระพุทธมนต์บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข เราซึ่งเป็นศาสนิกชนก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อว่าพระปริตรมงคล จะนำความร่มเย็นความเป็นสิริมงคล มาให้แก่ประเทศนี้และคนในสังคมไทย” นายโสภณ กล่าว
นายโสภณ ยังกล่าวว่า การทำบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับประเทศด้วย เพราะรัฐสภาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และวันนี้ถือเป็นวันมงคล ก็ถือโอกาสเปิดร้านอาหาร ที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามารับประทาน แต่ให้สมาชิกเป็นผู้จ่ายเอง และให้สะดวกต่อการประชุมสภาเชื่อว่าไม่เป็นอุปสรรค เพราะได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนที่ สส. ต้องจ่ายเงินเอง ถือว่าเป็นวันดีเริ่มเรื่องดีๆ ใหม่ๆ ให้กับสังคมบ้านเมืองและหน่วยงาน
ทั้งนี้ นายโสภณ ได้อวยพรให้ประชาชนคนไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ว่า อยากให้ยึดหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และอยากให้ทุกคนร่วมกันฝ่าวิกฤตภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค หน่วยงานต่างๆ ก็จะได้อำนวยความสะดวกทำภารกิจช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตอย่างเต็มที่ ในฐานะที่ตนเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ปวารณาตนแล้วว่า สิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองนี้ก็จะทำเต็มที่ เพื่อให้บ้านเมืองผ่านวิกฤต และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่
เมื่อถามถึงกรณี 10 สส. พรรคประชาชนอาจถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมไว้หรือไม่ นายโสภณ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเมือง เพียงแต่กล่าวสั้นๆ ว่า “การเมืองอย่าพึ่งเลยวันนี้วันดีเอาเรื่องดี ๆ ให้กับพวกเราให้กับประเทศดีกว่า”
เมื่อถามถึงความคืบหน้าของผู้นำฝ่ายค้านในสภา นายโสภณ กล่าวว่า ขณะนี้ทางฝั่งพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ยังไม่ได้มีการเสนอชื่อเข้ามา จึงยังไม่ได้เริ่มกระบวนการใดๆ แต่ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อตั้งกรรมาธิการและเลือกประธานกรรมาธิการต่างๆ เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว