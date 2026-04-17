“เอกนิติ” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ ศก.การค้าไทย-สหรัฐฯ

รองนายกฯ “เอกนิติ” และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-สหรัฐฯ
วันนี้ (17 เม.ย.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Ambassador Jamieson Greer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) พบปะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ในช่วงการเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของรองนายกฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุม IMF/ World Bank Spring Meetings 2026
การพบปะหารือระหว่างรองนายกฯ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยไทยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมมือกันในประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลไทย โดยจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป