นายกฯ ถึงนราธิวาส มทภ.4 รอต้อนรับ หลังดรามาเดือด พร้อมทักทายสวมกอด ก่อนมอบนโยบาย ศอ.บต.

“อนุทิน” นำคณะถึงนราธิวาส มทภ.4 รอต้อนรับ พร้อมทักทายสวมกอดเป็นกันเอง หลังดรามาเดือด ก่อนมอบนโยบายที่ ศอ.บต.
วันนี้ (17 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.28 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาให้การต้อนรับ โดยนายกฯ ได้ทักทายและสวมกอด พล.ท.นรธิป อย่างเป็นกันเอง
ทั้งนี้ นายบุญช่วย และ พล.ท.นรธิป ได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับนายกฯ ก่อนที่นายกฯ ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผบ.บก.อส.) จะเข้าตรวจแถวกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ที่มารักษาความปลอดภัยในการตรวจราชการของนายกฯ ครั้งนี้ จากนั้น นายกฯ และคณะ นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยัง ศอ.บต. เพื่อมอบนโยบายการแก้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน