”ไผ่“ จี้รัฐรับมือภัยแล้ง แนะปัดฝุ่นโครงการ “ไร่ละ 1000-2000” ซัดเตือนแล้วปุ๋ยไม่พอ "พูดความจริงดีที่สุด"

สส.กล้าธรรม จี้รัฐ เตรียมรับมือภัยแล้ง แนะปัดฝุ่นโครงการ “ไร่ละ 1000-2000” ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ทันที แซะเตือนแล้วปัญหาปุ๋ยไม่พอ "พูดความจริงดีที่สุด"
วันนี้ (17เม.ย.) นายไผ่ ลิกค์ สส.จังหวัดกำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.)โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ถึงกรณีรัฐบาลเตรียมเร่งเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ว่า ตนเองเห็นด้วยโครงการคนละครึ่งเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้ให้คนละ 2000 คงไม่น่าจะพอ อยากให้เพิ่มสัก 4000 ถึงจะกู้มาก็ถือว่าคุ้ม ตอนนี้ต้องเล็งเห็นด้วยว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมีเงินอีกครึ่งหรือไม่
“แต่สิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยโดยทันทีคือภาคการเกษตร ปีนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำจะแล้งในเมื่อเรารู้แล้วเตรียมการเลยครับ ขอโครงการไร่ละ 2000 หรือ 1000 เหมือนที่เคยมีมา ทั้งพืชไร่และพืชสวน จะทำให้เกษตรกรพอจะยืนอยู่ได้”
ส่วนโครงการรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนจะซื้อรถไฟฟ้าได้ ก็เป็นคนชั้นกลาง อยากให้มองเห็น คนรากหญ้ามาก่อน สิ่งสำคัญเข้าใจว่าต้องตรวจสอบคนรับสิทธิ์แต่ขอให้มันง่ายง่าย เพราะตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมด
นอกจากนี้ นายไผ่ ลิกค์ ยังแสดงความเห็นถึงกรณีการแก้ปัญหาปุ๋ยขาดแคลนว่า ‘ผมเตือนแล้วว่าปุ๋ยไม่พอ’ จะไปขอซื้อตอนนี้ จะทันมั้ยเกษตรกรต้องได้รับการดูแลทันที ‘พูดความจริงดีที่สุด’