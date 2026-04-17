พิรุธพบ “ปชน.” โพสต์เฟซบุ๊ก พ่วงข้อความ ว่าจ้าง “สเปกเตอร์ ซี” ผลิตสื่อเผยแพร่ คิดราคา 7,000 บาทต่อชิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กพรรคประชาชน - People’s Party มีผู้ติดตาม 6.9 แสนคน เผยแพร่กิจกรรมของกรรมการบริหารและ สส.พรรคประชาชน โดยในช่วงข่วงเทศกาลสงกรานต์ มีกิจกรรมของแกนนำพรรค อาทิ หัวหน้าพรรค ผู้บริหารพรรค สส.พรรค ลงพื้นที่ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีบางส่วนนำเสนอข้อมูลของประชาชนช่วงน้ำมันแพง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เฟซบุ๊คพรรคประชาชน ลงภาพพร้อมข้อความกิจกรรมขอ สส. /สมาชิกพรรค/แกนนำพรรค อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญรายชื่อ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรค เป็นต้น
โดยในโพสต์ปรากฏข้อความฝังในรูปการณ์ลงพื้นที่ ระบุว่า “สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองผลิตโดยบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด 167 ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.จำนวนที่ผลิตหนึ่งชิ้น ราคา 7,000 บาท วัน เดือน ปี ที่ผลิตตามเวลาที่ปรากฏ”
อนึ่ง ช่วงเลือกตั้ง สส.ครั้งล่าสุด พรรคประชาชนเเละพรรคต่างๆ จะแจ้งข้อมูลนี้ในการเสนอข่าวสาา/กิจกรรมหาเสียงทางออนไลน์ โดยเเจ้งข้อมูลตามที่ระบุในข้างต้น เว้นเเต่ไม่แจ้งราคา เเต่หลังการเลือกตั้งจบลง ข้อมูลดังกล่าวพรรคจะเผยเเพร่ว่าจ้างบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัดผลิตในราคาชิ้นละ 5000 บาท เเละช่วงนี้ขยับขึินเป็น 7000 บาท/ชิ้น เเละน่าสังเกคว่า พรรคอื่นๆในช่วงหลังเลือกตั้งไม่กระทำเเบบที่พรรคประชาชนกระทำ
ขณะเดียวกัน เมื่อตรวจสอบโพสต์ของเฟซบุ๊กพรรคประชาชนตอนนี้ ที่นำเสนอคลิปของ นายวีรยุทธ์ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ในการเชิญชวนประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ วันที่ 19 เมษายนนี้ และโพสต์ของ นาวาโท กิตติพงษ์ ปิยยะวรรณโณ สส.บัญรายชื่อ กลับไม่มีการแจ้งค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน และเผยแพร่ในเฟซบุ๊กของพรรคเหมือนกรณีการโพสต์อื่นๆ ในช่วงนี้ของแกนนำพรรคประชาชน
อีกทั้งในวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า พรรคประชาชนครองอันดับ 1 ยอดเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2569 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับเงินอุดหนุนรวม 96,782,667.29 บาท ซึ่งคิดเป็นเกือบ 50% ของยอดเงินทั้งหมดที่จัดสรรให้พรรคการเมืองกว่า 71 พรรค รวมกว่า 203 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในก่อนหน้านี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับคำร้องเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคประชาชน กรณีผู้บริหารพรรคและบุคคลผู้มิใช่สมาชิกพรรคได้ร่วมดำเนินกิจการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและมีการกระทำอันเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ดังนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า การลงโพสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคประชาชน โดยมีข้อความอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ผลิตโดยบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด เป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ใด ที่สำคัญไม่พบการกระทำดังกล่าวกับช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดียของพรรคการเมืองอื่น
อีกทั้งหลังการเลือกตั้ง พรรคอื่นๆ ลงภาพ-ข่าวกิจกรรมของพรรคทางสื่อออนไลน์โดยไม่มีข้อความเเบบเดียวกับที่พรรคประชาชนกระทำล่าสุด จึงน่าสังเกตว่า ทำไมพรรคประชาชนกระทำแบบนี้ในช่วงที่สำนักงาน กกต.กำลังเชิญบุคคลต่างๆ ที่ร้องเรียนว่าพรรคประชาชนอาจกระทำผิดกฎหมายเลืิอกตั้งหลายกรณี โดยเฉพาะการว่าจ้าง บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้พรรค เเละบริษัทนี้
เพราะเเกนนำพรรคเคยเเถลงยอมรับว่าพรรคทราบว่าบริษัทนี้จัดตั้งโดยเเกนนำพรรคบางคนเเละจ้างพนักงาน/บุคลากรจากพรรคอนาคตใหม่มาทำงาน
รวมทั้งบริษัทนี้ นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน เคยระบุว่า เป็นหน่วยงานที่ทำระบบ IO ให้พรรคด้วยรูปเเบบต่างๆ ทั้งที่ถูก-สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหลายมาตรา