“ทีมไทยแลนด์” เผย ลุยนโยบายเชิงรุกชูการทูตศก.เสริมร่วมมือนานาชาติ แก้เดือดร้อนปชช.เป็นรูปธรรม

โฆษกรัฐบาล เผย “ทีมไทยแลนด์” เดินหน้านโยบายเชิงรุก ชูการทูตเศรษฐกิจ เสริมความร่วมมือนานาชาติ เร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (17 เมษายน 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นับแต่การประชุมครม. นัดแรก เมื่อวันที่ 11 เม.ย. รัฐบาลได้เดินหน้าภารกิจตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ด้านการทำงานทีมไทยแลนด์ ก็เป็นสิ่งที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างมากได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นเอกภาพ พร้อมกำชับให้ดำเนินการเชิงรุกในทุกมิติ ทั้งด้านการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเร่งเจรจานำเข้าปุ๋ยคุณภาพดีจากรัสเซียในราคาที่เหมาะสม หลังจากได้เข้าพบกับนายดมิทรี ปาตรูเชฟ รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และนายแมกซิม มาโควิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ในระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 โดยมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าเกษตร ซึ่งไทยสนใจนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียในปริมาณ 1-2 ล้านตันต่อปีในราคามิตรภาพ เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ พร้อมเสนอจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-รัสเซีย เพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออกให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยฝ่ายรัสเซียเห็นชอบและยืนยันความพร้อมในการส่งออกปุ๋ยให้ไทย ซึ่งจะทำให้ปริมาณปุ๋ยในประเทศเพียงพอ
ขณะที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนรัฐสุลต่านโอมานอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ได้พบหารือกับ ซาลิม บิน นัสเซอร์ บิน ซะอีด อัล อูฟี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุแห่งรัฐสุลต่านโอมาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของโอมาน เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์พลังงานในภูมิภาค และแนวทางเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานรวมถึงการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความสนใจในการจัดหาพลังงานเพิ่มเติมจากโอมาน ตลอดจนขอรับการสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการกู้เรือ “มยุรี นารี”