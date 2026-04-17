“เทพไท” หนุนปฏิรูปพลังงาน 8 ข้อ จี้ "เอกนัฎ" อย่าดองเร่งลุยข้อ 4 งานแรกหั่นค่าการกลั่นที่พุ่งผิดปกติ

อดีตสส.ปชป. หนุนปฏิรูปพลังงาน 8 ข้อ จี้ “เอกนัฏ” อย่าดองข้อเสนอปฏิรูปพลังงาน 8 ข้อ แนะเร่งลุยข้อ 4 งานแรก เดินหน้าหั่นค่าการกลั่นที่พุ่งผิดปกติ ชี้หากสำเร็จ 7 ข้อที่เหลือก็เดินหน้าไม่ยาก
วันนี้ (17เม.ย.69) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ที่ยื่นต่อนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยเห็นว่า ข้อเสนอการปฏิรูปน้ำมันครั้งใหญ่ 8 ข้อ รวมถึงการปฏิรูปพลังงานก๊าซ เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะทุกข้อสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประชาชนถูกกลุ่มทุนพลังงานเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนาน
นายเทพไทกล่าวว่า การที่นายเอกนัฏรับปากจะนำข้อเสนอไปศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นสัญญาณบวกของการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการผลักดันการปฏิรูปพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศ แม้ยอมรับว่าการขับเคลื่อนทั้ง 8 ข้ออาจต้องใช้เวลา และไม่อาจบรรลุผลได้ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลและนายเอกนัฏควรเริ่มต้นจากการปฏิรูปเพียง 1 ข้อก่อน คือ ข้อ 4 เรื่องค่าการกลั่น ซึ่งปัจจุบันยังอ้างอิงราคาสิงคโปร์ในระดับสูงผิดปกติ โดยระบุว่าในเดือนมีนาคม ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 7.23 บาทต่อลิตร และในช่วงวันที่ 1-10 เมษายน ค่าการกลั่นเฉลี่ยพุ่งสูงถึง 16.40 บาทต่อลิตร ส่งผลให้โรงกลั่นได้รับผลประโยชน์หรือลาภลอยเกินควร
นายเทพไทเสนอว่า ค่าการกลั่นที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนไม่ควรเกิน 2.50 บาทต่อลิตร ส่วนต่างที่เกินควรถูกนำมาปรับลดเป็นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ซึ่งหากรัฐบาลสามารถดำเนินการในข้อนี้ได้เพียงข้อเดียว ก็อาจทำให้ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงขณะนี้ลดลงได้ไม่ต่ำกว่าลิตรละ 10 บาท ตามที่ตนเรียกร้องมาโดยตลอด
นายเทพไทยังระบุด้วยว่า หากรวมการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ 7 บาท รวมถึงองค์ประกอบอื่นอย่างค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีท้องถิ่น ซึ่งรวมกันราว 17-20 บาทต่อลิตร ก็จะยิ่งช่วยให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยบรรเทาผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงาน
นายเทพไทกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอฝากถึงนายเอกนัฏในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อได้รับข้อเสนอทั้ง 8 ข้อแล้ว ควรเร่งดำเนินการข้อ 4 เป็นเรื่องนำร่องก่อน หากสามารถทำสำเร็จได้ อีก 7 ข้อที่เหลือก็จะเดินหน้าได้ไม่ยาก และจะนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างพลังงานไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติและประชาชนในระยะยาว