"อนุทิน" ตรวจราชการจชต.ถกหน่วยงานมั่นคงติดตามสถานการณ์ พร้อมคุย "วันนอร์" ก่อนบินไปชุมพร

นายกฯ ยกคณะ ตรวจราชการสามจังหวัดชายแดนใต้ หารือหน่วยงานความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมคุย ‘วันนอร์’ ก่อนบินเปิดงานส่งเสริมท่องเที่ยว อ.ปะทิว ชุมพร
วันนี้ (17 เม.ย. 69) เวลา 07.55 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมเดินทางไปยังสนามบินนราธิวาส เพื่อตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดชุมพร
ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาถึงสนามบินนราธิวาส ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อมอบนโยบายการแก้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล และตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ก่อนเดินทางไปยังบ้านศรียะลา ต.สุเตง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อหารือข้อราชการกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
จากนั้น เดินทางต่อไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน อ.แว้ง ณ สะพานเชื่อมระหว่างบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร